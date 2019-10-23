12強》驚奇擠進國手名單 劉致榮宛如當年「火球仁」

劉致榮。（記者塗建榮攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕20歲文化大學三年級好手劉致榮最快球速158公里，傳出與波士頓紅襪簽約的消息，今天向12強賽台灣隊報到並投入集訓，成為最大焦點。

事實上，劉致榮進入12強賽台灣隊，一如2008年8搶3奧運資格賽羅嘉仁擠進國手名單一樣，過程充滿驚奇。

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先來談劉致榮，高中畢業後他因右肩受傷「停機」兩年，期間積極復健並投入訓練中心強化，今年9月梅花旗復出登板飆速158公里技驚四座，原本台灣隊總教練洪一中還不知道這號人物，經過媒體提醒才表示會觀察注意。

結果，12強賽國手李振昌和宋家豪辭退，投手戰力影響甚鉅，加上亞錦賽劉致榮表現精彩，最終洪一中決定將劉致榮遞補打12強。劉致榮從「開機」投球，到入選12強賽28人名單，前後也才一個多月時間，堪稱大驚奇。

羅嘉仁當年打8搶3資格賽也是頗為神奇，當時21歲的他就讀文化大學四年級，原本不在國手名單內，有一次文大和台灣隊打練習賽，賽前文大總教練陳進財就向洪一中推薦:「我們有個投手不錯，球速很快，等一下可以看看。」

練習賽開打羅嘉仁登板火球連發，吸引洪一中目光，最終選進8搶3資格賽國手名單，正式比賽羅嘉仁出賽3場投2.1局失1分，稱職扮演牛棚要角，北京奧運打完後，不久加盟美職太空人，後來升上大聯盟。

劉致榮有無機會複製羅嘉仁成功模式，先幫台灣隊打12強賽，取得明年東京奧運門票，接著旅美並順利登上大聯盟，值得期待。

劉致榮。（記者塗建榮攝）

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