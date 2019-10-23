日本大賽》陽岱鋼9局遭美技沒收安打 軟銀奪3連霸！

陽岱鋼。（資料照，取自讀賣巨人推特）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本大賽聽牌的衛冕軍軟銀，今靠洋砲賈西亞爾3分砲轟巨人王牌菅野智之，即便丸佳浩總算甦醒敲系列賽首安，幫巨人追至1分差，卻為時已晚，軟銀以4：3完成3連霸，並追平史上最長的日本大賽8連勝，無人匹敵。

菅野智之在4局上遭賈西亞爾砲轟，投到7局上又遭守備連累，總計6.1局掉4分（3分責失）。原本3分落後的巨人，6局下岡本和真轟2分砲，7局下丸佳浩更在系列賽第16打席敲出首安，再送回1分，追至剩下1分差。

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軟銀達成三連霸。（圖片取自軟銀官方推特）



9局下，巨人隊在1出局派出陽岱鋼代打，擊出三游間滾地球，一度有機會形成內野安打，卻被軟銀游擊手今宮健太美技沒收，巨人最後也無力反攻，4連敗輸掉日本大賽。

軟銀寫隊史相隔60年來首次以4勝0敗奪下日本一的壯舉，奪下隊史第10座冠軍。此外，軟銀從去年第3戰起狂掃8連勝，追平2002年巨人等3隊的最長連勝紀錄。

軟銀洋砲賈西亞爾。（資料照，圖片取自軟銀臉書）

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