法國賽》和陌生對手鏖戰3局 戴資穎收下16強門票

小戴鏖戰三局晉級。（資料照，歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕世界球后戴資穎今在超級750系列法國公開賽首輪，面對首次碰頭的德國女將李怡逢，兩人鏖戰3局後，小戴以21：7、13：21、21：12收下勝利，順利挺進16強。

戴資穎去年在法國站不敵日本山口茜拿下亞軍，上週小戴在丹麥站衛冕成功，盼延續氣勢，挑戰生涯第21座超級賽冠軍，首輪碰上世界排名41的李怡逢，過去兩人從未過招。

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開局，戴資穎隨即拉出一波9：2攻勢，讓李怡逢只能一路苦追，小戴僅用了10分鐘就輕鬆以21：7先馳得點。

次局李怡逢找回節奏，趁著戴資穎發生失誤，打出一波9：2攻勢，技術暫停後，小戴仍未能迎頭趕上，最終以13：21讓出。決勝局，戴資穎狀況回穩，取得3：2領先後，一口氣進帳8分，讓對手毫無招架之力，最終以21：12收下勝利。

戴資穎16強戰將碰上世界排名23的南韓小將金佳恩，金佳恩首輪以21：15、21：16解決美國好手張蓓雯。小戴前次和金佳恩交手是在8月的世錦賽，當時小戴和她苦戰兩局後，以直落二勝出。

台灣女雙組合許雅晴／胡綾芳，稍早則以21：11、22：24、21：12拍下德國德兒呂／巴萊爾莫，晉級16強。王子維預計在晚間11點半登場，將與世界球王桃田賢斗過招。

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