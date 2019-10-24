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日本大賽》狂！軟銀打趴巨人 9年達成對央聯「完全制霸」

2019/10/24 06:45

軟銀連三年奪日本一。（圖片取自軟銀官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕軟銀昨天在日本大賽4戰橫掃讀賣巨人，不但連三年奪「日本一」，也是隊史相隔60年後，再度達成三連霸。軟銀近9年更完成對中央聯盟「完全制霸」，可說是徹底壓制央聯球隊。

軟銀古巴籍洋砲賈西亞爾（Yurisbel Gracial）昨晚對巨人王牌菅野智之敲三分砲，他在這4戰內繳出3轟、6打點、打擊率0.375表現，獲得日本大賽MVP；巨人老將龜井善行則是獲得敢鬥賞。

此外，軟銀監督工藤公康執教5年奪4冠，史上第二人，包含選手生涯11冠在內，工藤公康拿到15座日本一。工藤公康賽後表示，很高興再度奪日本一，「能和這麼棒的選手們一起打球，沒有人比我更幸福了。」

軟銀在太平洋聯盟季後賽高潮系列賽首輪第一戰吞敗後，依序擊敗樂天、西武、以及巨人，以10連勝之姿奪得日本一。《日刊體育》報導，軟銀成為史上首支未拿聯盟優勝、卻連兩年奪日本一的球隊。

軟銀達成隊史相隔60年的「日本一」三連霸，而且軟銀從2011年開始，分別擊敗中日龍（2011年）、阪神虎（2014年）、養樂多燕子（2015年）、橫濱DeNA（2017年）、廣島鯉魚（2018年）、以及今年的巨人軍，達成央聯「完全制霸」。

巨人軍雖然自2013年再度打進日本大賽，卻吞下相隔29年的4連敗。

軟銀近9年在日本大賽成績：

2011年 軟銀 4勝3敗 中日龍
2014年 軟銀 4勝1敗 阪神虎
2015年 軟銀 4勝1敗 養樂多
2017年 軟銀 4勝2敗 橫濱DeNA
2018年 軟銀 4勝1敗1和 廣島
2019年 軟銀 4勝0敗 巨人

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