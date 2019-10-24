法國賽》台灣5組晉級16強 周天成今晚、戴資穎25日凌晨上場拚8強

周天成今晚8點50分挑戰8強門票；戴資穎預計明（25日）凌晨12點10分過後出賽。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕超級750系列法國公開賽今日晚間8點展開第2天賽事，台灣共5組人馬晉級16強，世界球后戴資穎預計明（25日）凌晨12點10分過後於女單次輪提拍上陣；台灣一哥周天成則預計今晚8點50分出賽，挑戰8強門票。

上屆亞軍的戴資穎16強碰上世界排名23南韓小將金佳恩，金佳恩首輪以21：15、21：16打敗美國好手張蓓雯。小戴、金佳恩交手僅1次，雙方於今年8月世錦賽過招，小戴全場共化解對手6個局點，艱辛以直落2獲勝。

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周天成生涯首座超級賽冠軍是2014年於法國賽摘下，而本屆他雖高居第2種子，仍是場場硬仗接踵而來，他首戰對手為印度一哥斯里坎特，苦戰3局取得晉級，今晚則要遇上世界排名第9的香港一哥伍家朗。周天成過去與伍家朗共對戰14次，小天取得10勝4敗優勢，且近期更保有4連勝。

台灣男雙有「麟洋配」李洋／王齊麟、「廖蘇配」廖敏竣／蘇敬恒。世界排名第9的麟洋配16強對手又是世界排名第4日本的嘉村健士／園田啟悟，雙方才於前一站丹麥公開賽對決，李洋／王齊麟苦戰3局落敗；廖蘇配將遇上丹麥組合鮑伊（Mathias Boe）／彼得森（Mads Conrad-Petersen），雙方無交手紀錄。

女雙方面，世界排名37的許雅晴／胡綾芳今晚預計9點上場，對手為世界排名15馬來西亞鄒美君／李明艷。

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