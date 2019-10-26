中職》永遠的Lamigo 最終告別戰劃下完美句點

全猿主場最後拋下藍色彩帶。（記者陳志曲攝）



〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿隊今年勇奪2019年中職總冠軍、締造三連霸王朝，季末正式轉售給樂天集團，今舉辦告別戰，湧入20810位球迷到場見證，Lamigo桃猿最終告別戰上演「La New VS Lamigo」，Lamigo桃猿靠著陳晨威的2分砲，終場以3：1擊敗La New熊，全猿主場再次拋下藍色彩帶，重現封王情景。

曾幫Lamigo製作過多首經典歌曲的樂團「滅火器」在賽後演唱Super monkeys、桃猿戰士、曾經瘋狂和永遠的Lamigo等4首膾炙人口的歌曲，令全場球迷為之感動，最後桃猿所有隊職員也繞場向球迷致意。

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LaNew集團董事長劉保佑（中）被高高拋起。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿領隊劉玠廷（中）被高高拋起。（記者陳志曲攝）

LaNew集團董事長劉保佑（右）與Lamigo桃猿劉玠廷（中）、總教練洪一中（左二）、全體隊員一同繞場向球迷致意。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿最終告別戰賽後點燃LM字樣。（記者陳志曲攝）

第五局

5局下，1出局後，劉時豪擊出中右外野三壘安打，2出局後，陳晨威擊出右外野兩分砲，桃猿取得3:1領先。

第四局

4局上，一出局後，林智平擊出一壘安打，隨後郭嚴文擊出深遠二壘安打，護送跑者回來得分，比數形成1:1平手。

郭嚴文。（記者陳志曲攝）

La new集團董事長劉保佑與桃猿領隊劉玠廷上小飛機。（記者陳志曲攝）

第一局

林立敲出左外野陽春砲，陳俊秀和陽耀勳連續敲出安打，但陳俊秀遭阻殺在本壘前，桃猿以1：0領先。

林立開轟。（記者陳志曲攝）

林立開轟。（記者陳志曲攝）

陳俊秀衝本壘遭觸殺。（記者陳志曲攝）

雙方先發打序

LA NEW 熊

1. 詹智堯 CF

2. 林智平 SS

3. 郭嚴文 2B

4. 林泓育 C

5. 鍾承祐 RF

6. 梁家榮 3B

7. 余德龍 LF

8. 董子浩 1B

9. 葉竹軒 DH

先發投手:林樺慶

Lamigo桃猿

1. 陳晨威 CF

2. 郭永維 2B

3. 林 立 3B

4. 陳俊秀 DH

5. 陽耀勳 RF

6. 林承飛 SS

7. 張閔勳 LF

8. 劉時豪 C

9. 林大展 1B

先發投手: 翁瑋均

全體球員合影。（記者陳志曲攝）

La new集團董事長劉保佑開球。（記者陳志曲攝）

La new集團董事長劉保佑開球。（記者陳志曲攝）

王柏融與Lamigo桃猿球員話家常。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿詹智堯。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿鍾承祐。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿教練蔡昱祥。（記者陳志曲攝）

樂天金鷲隊球場本部長川田喜則到場。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿最後一次舞台劇演出。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿詹智堯（左起）、鍾承祐、林泓育與林智平。（記者陳志曲攝）

Lamigo桃猿林智平。（記者陳志曲攝）

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