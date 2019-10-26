中職》陳金鋒親錄影片告別桃猿 劉家父子感性談話惹哭球迷

LaNew集團董事長劉保佑（中）被高高拋起。（記者陳志曲攝）





〔記者張浩群／綜合報導〕Lamigo桃猿今天舉辦告別賽，桃園球場破2萬球迷滿懷不捨與感傷，與這支打拚16年的球隊說再見。賽後告別儀式上，滅火器高唱「Super Monkeys」、「桃猿戰士」、「曾經瘋狂」和「永遠的Lamigo」等歌曲，與球迷一同向桃猿話別。

總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、中職會長吳志揚、前教練蔡榮宗、退役名將黃龍義、藝人任賢齊、轉戰日職火腿的王柏融、曾效力過球隊的林智勝和陳金鋒也錄製影片告別。

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「這16年來，我從不懂棒球到懂棒球、到喜歡棒球、再到熱愛棒球。」La new集團董事長劉保佑最後致詞時表示，內心充滿著惆悵，這一路的酸甜苦辣點滴在心頭，這麼小的經濟規模能一路支撐球隊走到現在，他非常滿足且無憾，天下無不散的宴席，礙於現實面也不得不跟大家告別。

劉保佑也說，球迷是我最驕傲的顧客，La new集團最重視的售後服務，樂天集團就是他們為球迷找到的最好選擇，希望大家新球季能跟新球隊一起努力，劉保佑的感性發言令現場球迷忍不住落淚，總教練洪一中也流下男兒淚。

桃猿領隊劉玠廷也說到，說再見的這一天終於到來，很慶幸樂天能接手這支球隊，並感謝父親對他的容忍，「再見了我的青春，再見了Lamigo」，告別儀式最後就在球迷與球員的眼淚與歡呼聲中畫下最完美的句點。

桃猿領隊劉玠廷被高高拋起。（記者陳志曲攝）



Lamigo桃猿總教練洪一中（見圖）聽到LaNew集團董事長劉保佑說起過往種種，不禁落淚。（記者陳志曲攝）



球迷在賽後感傷拭淚。（記者陳志曲攝）



La new集團董事長劉保佑劉保佑（左）與桃猿領隊劉玠廷（右）。（取自桃猿官方臉書）

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