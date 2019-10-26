路跑》2019蘇花改南澳通車馬拉松 再加開報名千人

2019蘇花改南澳通車馬拉松。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕一生一次的蘇花改南澳路跑你怎能錯過呢?「一生RUN一次」重新開放報名囉，在眾多跑友熱烈的反應下，決定再加開報名1000人來共同參與這歷史性的路跑賽事。為了民眾的參與方便，更新增了台北-南澳段的接駁車，供民眾報名搭乘。

這次充滿歷史性的賽事於南澳鄉綜合運動場開跑，21公里馬拉松途經南澳北溪橋、武塔隧道、觀音隧道，隧道內為單向通行，標高約為4.6公尺，寬9公尺，在全程無車、無空氣汙染的環境下，讓跑者能夠盡情揮灑汗水，沿途南澳區的山川瑰麗美景盡收眼底。這次重新開放報名的組別為，21公里的半程馬拉松以及9公里的健康休閒組，並貼心的提供熱食供跑者享用，歡迎有興趣的民眾揪團來參加，不容錯過。

請繼續往下閱讀...

這次活動開跑時間較一般賽事晚，歡迎各位跑友前一天前往，體驗宜蘭的美；無法在前一天的跑者，我們當天也提供台北-南澳段的接駁車，這也是眾多跑友反應的重點，所以特此加開接駁專車，來回可比火車節省將近100元的優惠，此一方案更是增加了跑友的便利性。

【2019蘇花改南澳馬拉松-一生RUN一次】重新報名已熱烈展開，限額1000位，另外接駁車乘車報名資訊也於10月29日上線，重新報名時間為10月25日12時至11月5日24時止，報名資訊可以上伊貝特報名網https://bao-ming.com/eb/www/reg.php?activitysn=3966查詢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法