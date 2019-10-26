法國賽》遭瑪琳直落二拍下 戴資穎無緣決賽將讓出球后

戴資穎無緣晉級決賽，讓出球后寶座。（資料照，BadmintonPhoto提供）





〔記者粘藐云／綜合報導〕世界球后戴資穎今在超級750系列法國公開賽4強戰中，強忍背部不適強碰西班牙名將瑪琳（Carolina Marin），最終仍以16：21、9：21落敗，無緣決賽，球后寶座也將讓給日本女將奧原希望。

戴資穎在今天凌晨的8強戰中，和世界排名第6的印度一姊辛度（Pusarla V. Sindhu）苦戰3局才以21：16、24：26、21：17勝出。賽後小戴坦言，對手身材較高大，力量也很夠，讓她在比賽過程中跑得很辛苦，背部有些不適，也有疼痛的情況，確實感到有些疲憊。

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今天在4強戰碰上世界排名第17的西班牙名將瑪琳，過去戴資穎和她交手，取得7勝5負的優勢，但前次碰頭由瑪琳拿下勝利。

西班牙前球后瑪琳。（資料照，歐新社）





即便有些疲累，戴資穎在開局趁著瑪琳尚未進入比賽狀況時，打出6：1攻勢，而瑪琳隨後穩住陣腳，一口氣搶下8分順利超車，加上小戴頻頻出現失誤，以16：21讓出首局。

次局，戴資穎狀況仍舊不理想，屢次網前回擊掛網或出界造成失分，雖嘗試反擊，仍讓瑪琳在次局保有領先優勢，最終小戴以9：21敗陣，無緣冠軍戰。

戴資穎本週世界排名積分為9萬3045分，由於去年她在法國站拿下亞軍，4強止步後，下週積分將被倒扣至9萬1395分，將會被上週拿下丹麥站亞軍的日本奧原希望以9萬1586分超越，讓出球后寶座。

值得一提的是，奧原希望本季雖未有冠軍進帳，但表現平穩，包含世錦賽在內，已有5站闖進冠軍戰，也是下週登頂的關鍵。此外，原本世界排名第2的山口茜，稍早不敵南韓安洗瑩，無緣衛冕，下週世界排名將滑落到第4，因傷未參戰的陳雨菲則是第3。

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