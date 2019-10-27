網球》不老費爸再挫7784 家鄉巴塞爾10冠聽牌

費德爾晉級巴塞爾男網決賽。（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕室內硬地的巴塞爾男網賽，瑞士地主衛冕者費德爾（Roger Federer）寶刀未老，2個6：4力退國內球迷暱稱為「7784」的希臘人氣新星西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），費爸第15度勇闖單打決賽，離三連霸及賽史第10冠只差最後一步。

38歲的費爸以逸待勞，面對年僅21的西西帕斯火力全開，第5局率先突破，順勢先馳得盤；次盤東道主九冠王乘勝追擊，再度破發2：0開局、4：2拉開差距，並牢牢守住優勢，最終救回被破發點直落2關門，台灣時間今晚頭號種子費爸將與更年輕的澳洲20歲後輩米納爾（Alex de Minaur）爭冠。

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西西帕斯直落二被淘汰。（美聯社）

經驗豐富如費爸返鄉出賽，沒浪費地利、人和等絕對主場優勢，輕鬆連闖兩關後，8強勁敵同胞瓦林卡（Stan Wawrinka）又受傷退賽，儘管「瑞士內戰」破局，也讓費爸兵不血刃安抵前4，與3盤苦戰脫身的「7784」再度隔網對決。這已是老少雙雄本季第3次強碰，今年初澳網大滿貫16強費爸激戰4盤落敗，隨後在杜拜直落2復仇，如今再度取勝，又讓西西帕斯無功而返。

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