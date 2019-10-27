世界大賽Live》奇里諾斯敲兩分砲 太空人4：0國民

第六局

6局下，太空人換詹姆斯（Josh James）後援。

第五局

5局下，國民三上三下。太空人先發烏奎迪主投5局送出4次三振，沒有失分，

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第四局

4局上，柯瑞亞選到保送，奇里諾斯敲兩分彈，太空人取得4：0領先。

第三局

3局下，高姆斯敲二壘安打，孔賓犧牲短打，但二壘的高姆斯沒有跑向三壘，仍停在二壘。透納敲滾地球出局，二壘跑者上三壘。伊頓敲飛球，被太空人游擊手柯瑞亞美技接殺，3出局。

第一局

1局下，透納、伊頓敲內野飛球遭接殺，倫登敲安，索托敲平飛球遭太空人三壘手柏格曼接殺，3出局。

1局上，史普林格遭三振，艾圖維、布蘭特利、柏格曼、古利爾連續安打，太空人首局打回2分。柯瑞亞獲得保送，太空人1出局攻占滿壘，奇里諾斯擊出雙殺打，3出局。

柏格曼敲適時安打。（今日美國）

艾圖維回本壘得分。（法新社）

古利爾。（歐新社）

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賽前

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽第4戰，握有2勝1敗的華盛頓國民隊，今天推出左投孔賓（Patrick Corbin）先發，他本季在例行賽先發33場，戰績14勝7敗防禦率3.25。而孔賓在季後賽則是先發、後援兩頭跑，共出賽6場有2場先發，有1勝2敗防禦率6.91。

太空人則是推出24歲的新人投手烏奎迪（José Urquidy）先發，本季他出賽9場有7場先發，戰績2勝1敗防禦率3.95。而他在季後賽出賽2場共投4.1局，防禦率為2.08。

太空人先發打線：

1.史普林格（George Springer） 右外野

2.艾圖維（Jose Altuve） 二壘手

3.布蘭特利（Michael Brantley） 左外野

4.柏格曼（Alex Bregman） 三壘手

5.古利爾（Yuli Gurriel） 一壘手

6.柯瑞亞（Carlos Correa） 游擊手

7.奇里諾斯（Robinson Chirinos） 捕手

8.馬里斯尼克（Jake Marisnick） 中外野

9.烏奎迪（José Urquidy） 投手

國民先發打線：

1.透納（Trea Turner） 游擊手

2.伊頓（Adam Eaton） 右外野

3.倫登（Anthony Rendon） 三壘手

4.索托（Juan Soto） 左外野

5.肯德瑞克（Howie Kendrick） 二壘手

6.齊默曼（Ryan Zimmerman） 一壘手

7.羅布列斯（Victor Robles） 中外野

8.高姆斯（Yan Gomes） 捕手

9.孔賓（Patrick Corbin） 投手

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