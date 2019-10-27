MLB》年度最佳後援 查普曼成洋基第二人、釀酒人哈德連莊

大聯盟年度最佳後援投手出爐。（圖片取自大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟年度最佳後援投手獎項出爐，美聯由洋基隊的查普曼（Aroldis Chapman）奪下，國聯則由釀酒人隊的哈德（Josh Hader）獲得。

查普曼是在此獎項改名為里維拉（Mariano Rivera）獎後，第二位獲得這座殊榮的洋基球員，上一位是米勒（Andrew Miller），去年獲得這座獎項的球員是去年在水手隊的狄亞茲（Edwin Diaz）。

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本季查普曼42次救援當中收下37次救援成功，這也是他生涯第7度單季拿下30次救援成功以上的賽季。本季查普曼的防禦率為2.21，每局被上壘率1.11，57局投球中能送出85次三振。

去年拿下霍夫曼（Trevor Hoffman）獎的哈德，本季成功連莊，他也成為了自2016-17年道奇隊的簡森（Kenley Jansen）以來，第二位能夠連兩年拿下這座獎項的球員。

哈德今年代替動TJ手術整季報銷的克納貝爾（Corey Knebel）擔任球隊終結者，在44次的救援機會當中收下37次救援成功，75.2局的投球裡送出138次三振，這是所有救援投手，單季至少50局的投球中最高的紀錄。

（左起）查普曼與哈德獲獎。（美聯社）

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