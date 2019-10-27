NBA》字母哥準大三元白搭 公鹿遭熱火21分驚天逆轉（影音）

字母哥延長賽犯滿離場。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕公鹿主場開幕戰今登場，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）締造29分17籃板9助攻準大三元，正規賽壓哨補籃放進追平分，然而延長賽犯滿離場，被多點開花的熱火演出驚天逆轉秀，公鹿最終以126：131輸球，吞本季首敗。

公鹿上半場投進14顆三分球，領先熱火來到17分，第三節一度拉開到21分，但熱火全線輪番開火猛追，歐利尼克（Kelly Olynyk）和卓吉奇（Goran Dragic）板凳出發飆外線，熱火在第4節單節狂轟39分，在正規賽還剩將近5分鐘時反超前公鹿。

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正規賽最後3秒，被倒追的公鹿陷入2分落後，暫停後米德爾頓（Khris Middleton）在左半邊出手，字母哥在禁區無人看管，壓哨放進追平分，雖然逼出延長賽保有生機，但字母哥在延長賽還有2分多鐘時犯滿畢業。

Giannis with the heads up play at the buzzer to force OVERTIME!#HEATTwitter 121#FearTheDeer 121#KiaTipOff19 on @NBATV pic.twitter.com/yKNtvOBxUM — NBA （@NBA） 2019年10月26日

字母哥今天締造29分17籃板9助攻，差1助攻就成為史上第4位開季連2場大三元的球員，然而個人也發生多達8次失誤，而且連2戰都是犯滿離場，賽後表示球隊得從今晚的比賽中學到教訓，「我們領先了21分，然後我們讓他們追回來，我們不能讓這種事發生，好的球隊不會讓這種事發生，我們絕對得學到教訓。」

替補上陣轟下全隊最高25分的卓吉奇，在延長賽獨拿6分幫助熱火逆轉贏球，賽後表示他們雖然落後但從未放棄，成功反敗為勝，但也表示如果罰球都能把握，比賽會打得更輕鬆一點，「但到頭來，還是一場很棒的逆轉勝，當亞德托昆波頻用牛角戰術拿分，聯盟裡很多球隊就會放棄了，但我們沒有，我為我們球隊感到驕傲。」

字母哥差1助攻締造大三元，但也發生8次失誤，開季連2戰犯滿離場。（美聯社）

卓吉奇替補上陣轟下全隊最高25分。（法新社）

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