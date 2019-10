NBA》字母哥準大三元白搭 公鹿遭熱火21分驚天逆轉（影音）

字母哥延長賽犯滿離場。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕公鹿主場開幕戰今登場,「字母哥」亞德托昆波(Giannis Antetokounmpo)締造29分17籃板9助攻準大三元,正規賽壓哨補籃放進追平分,然而延長賽犯滿離場,被多點開花的熱火演出驚天逆轉秀,公鹿最終以126:131輸球,吞本季首敗。

公鹿上半場投進14顆三分球,領先熱火來到17分,第三節一度拉開到21分,但熱火全線輪番開火猛追,歐利尼克(Kelly Olynyk)和卓吉奇(Goran Dragic)板凳出發飆外線,熱火在第4節單節狂轟39分,在正規賽還剩將近5分鐘時反超前公鹿。

正規賽最後3秒,被倒追的公鹿陷入2分落後,暫停後米德爾頓(Khris Middleton)在左半邊出手,字母哥在禁區無人看管,壓哨放進追平分,雖然逼出延長賽保有生機,但字母哥在延長賽還有2分多鐘時犯滿畢業。

Giannis with the heads up play at the buzzer to force OVERTIME!#HEATTwitter 121#FearTheDeer 121#KiaTipOff19 on @NBATV pic.twitter.com/yKNtvOBxUM