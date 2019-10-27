MLB》太扯！年度最佳後援結果惹議 大聯盟數據專家開砲

教士隊終結者葉茲是本季的救援王，整季僅失8分，是所有拿下30次以上救援成功的投手中唯一失分在10分以下的球員。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟年度最佳後援投手出爐，分別由洋基隊查普曼（Aroldis Chapman）與釀酒人隊的哈德（Josh Hader）拿下，但這次的評選結果卻讓許多人大抱不平，大聯盟知名數據專家Mike Petriello等人也都在推特上開砲。

Mike Petriello在推特上為教士隊的終結者葉茲（Kirby Yates）抱屈，他貼出數據網站《Fangraphs》兩人的成績比較，表示葉茲有個比哈德還要好的賽季，而且好上許多。「這個獎項是由過往優秀的終結者投票所投出，我根本沒辦法理解。」

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葉茲本季拿下41次救援成功，是國聯救援王，同時他的防禦率僅1.19，比哈德的2.62好得多，綜合貢獻指數（fWAR）3.4也比哈德的2.3高上1.1。更別提本季哈德還有多達7次的救援失敗，葉茲僅有3次。聖地牙哥聯合論壇報體育編輯Jay Posner也開砲，「這就是我為什麼我對這些獎項疲倦的原因，因為結果通常都很糟糕，哈德今年被敲了15支全壘打，而葉茲甚至連15分都沒有掉。」

美聯方面，運動家隊終結者罕德瑞克斯（Liam Hendriks）的成績，除了救援成功以外，也幾乎都比查普曼要好上不少，罕德瑞克斯本季投85局，送出124次三振（三振率37.9%），防禦率1.80，綜合貢獻值3.8，而查普曼在這些數據上全部都比較差，查普曼在57局的投球送出85次三振（三振率36.2%），防禦率2.21，綜合貢獻值僅2.0。就連洋基分析師Max Wildstein也認為，罕德瑞克斯應該要拿下年度最佳後援的獎項。

運動家隊終結者罕德瑞克斯是所有後援投手當中綜合貢獻值最高的。（資料照，法新社）

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