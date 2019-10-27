NBA》鵜鶘當家主控扭傷左膝 列入每日觀察名單

鵜鶘當家主控J.哈勒戴（右）。（資料照，法新社）



〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘當家主控J.哈勒戴（Jrue Holiday）在昨役出戰獨行俠比賽中扭傷左膝，球隊將他放進每日觀察名單，今客場出戰火箭將不會上場。

鵜鶘昨役主場出戰獨行俠，主控J.哈勒戴在第三節一波快攻上籃過程中，不慎落地傷及左膝。據ESPN記者Andrew Lopez報導，J.哈勒戴已接受MRI檢查，結果顯示沒有結構上的損傷，對鵜鶘來說算是不幸中的大幸。

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J.哈勒戴過去在鵜鶘待了6個賽季，僅一季出賽數超過70，球團為保護他，將他放進每日觀察名單，待傷勢確定無疑才讓他出賽。

J.哈勒戴開季前兩戰狀況有些低迷，場均上場37分鐘，攻下10.5分，送出7.0次助攻，投籃命中率30.8%。昨役交手獨行俠，整場11投2中僅拿8分。

This appears to be where Jrue Holiday's injury took place. https://t.co/AM0lsDKn2P pic.twitter.com/EU1LdTMh0W — Preston Ellis （@PrestonEllis） 2019年10月26日

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