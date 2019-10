NBA》鵜鶘當家主控扭傷左膝 列入每日觀察名單

鵜鶘當家主控J.哈勒戴(右)。(資料照,法新社)



〔體育中心/綜合報導〕鵜鶘當家主控J.哈勒戴(Jrue Holiday)在昨役出戰獨行俠比賽中扭傷左膝,球隊將他放進每日觀察名單,今客場出戰火箭將不會上場。

鵜鶘昨役主場出戰獨行俠,主控J.哈勒戴在第三節一波快攻上籃過程中,不慎落地傷及左膝。據ESPN記者Andrew Lopez報導,J.哈勒戴已接受MRI檢查,結果顯示沒有結構上的損傷,對鵜鶘來說算是不幸中的大幸。

J.哈勒戴過去在鵜鶘待了6個賽季,僅一季出賽數超過70,球團為保護他,將他放進每日觀察名單,待傷勢確定無疑才讓他出賽。

J.哈勒戴開季前兩戰狀況有些低迷,場均上場37分鐘,攻下10.5分,送出7.0次助攻,投籃命中率30.8%。昨役交手獨行俠,整場11投2中僅拿8分。

This appears to be where Jrue Holiday's injury took place. https://t.co/AM0lsDKn2P pic.twitter.com/EU1LdTMh0W