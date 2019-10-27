MiLB》雙城隊頭號大物游擊手 路易斯獲秋聯MVP

雙城隊路易斯獲得今年亞利桑那秋季聯盟的MVP。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕目前大聯盟百大新秀第9名、雙城隊頭號農場大物的游擊手路易斯（Royce Lewis），在今年亞利桑那秋季聯盟打出好表現，獲得秋聯MVP殊榮。

路易斯在秋季聯盟以30支安打成為打擊王，22場出賽的打擊三圍來到.353/.411/.565，有著3發的全壘打和20分打點。同時路易斯也是秋聯明星賽的MVP，他在該場比賽敲出一發2分彈。

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獲得MVP後路易斯在冠軍賽前表示：「這真的很特別，我很高興我的家人與朋友能夠一起到現場來與我一同慶祝。」20歲的路易斯今年在小聯盟高階A和2A的表現並沒有太出色，127場出賽當中，他只有.236/.290/.371的打擊三圍。

雖然歷經起伏，但這名20歲的年輕人已經知道該如何在競爭激烈的環境中生存：「不論如何，我現在知道該如何當一名職業球員，並做好我的工作，不論我有沒有敲出安打，不論我發生失誤或者做出金手套等級的球員，我每天都還會是一個一樣的人。」

每年秋季聯盟的MVP，很多人都能夠在大聯盟獲得好的表現，去年的秋聯MVP是本季甫上大聯盟就有著精采表現的釀酒人隊二壘手日浦（Keston Hiura），去年國聯新人王阿庫尼亞（Ronald Acuna）洋基隊托瑞斯（Gleyber Torres）小熊隊的布萊恩（Kris Bryant）也都是秋聯MVP。

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