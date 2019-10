NBA》羅斯31分難撐大局 T.哈里斯聯手哈佛德助76人2連勝（影音）

T.哈里斯。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕活塞主場交手76人,儘管活塞替補「飆風玫瑰」羅斯(Derrick Rose)板凳出發攻下31分,球隊仍以6分之差不敵對手,76人T.哈里斯(Tobias Harris)與哈佛德(Al Horford)聯手攻下52分,助球隊以117:111贏球,收下開季2連勝。

哈佛德。(USA TODAY Sports)

羅斯。(USA TODAY Sports)

第一節比賽,76人西蒙斯(Ben Simmons)、理查森(Josh Richardson)及T.哈里斯聯手打出13:2開局,活塞則在羅斯替補上陣後,逐漸縮小分差,他個人單節獨拿8分,助球隊首節打完反到1分領先。第二節雙方互相拉鋸,半場打完活塞以57:54領先76人。

西蒙斯(左)及T.哈里斯(右)。(USA TODAY Sports)

易籃再戰,活塞大莫里斯(Markieff Morris)及史尼爾(Tony Snell)外線開火,助球隊一度將分差拉到13分。好在T.哈里斯挺身而出,帶領球隊打出一波12:0反擊,三節打完雙方83:83。

決勝節,哈佛德單節攻下15分,包含兩記三分球,替球隊鞏固領先,終場76人就以117:111,6分之差踢館成功。

儘管76人中鋒恩比德(Joel Embiid)右腳踝扭傷缺賽,但球隊仍收下2連勝。T.哈里斯與哈佛德分別攻下29分、23分,是球隊獲勝功臣,B.西蒙斯(Ben Simmons)13分、10助攻,史考特(Mike Scott)板凳上場,三分球6投5中,攻下17分。

活塞就屬板凳出發的羅斯表現最為搶眼,他21投14中砍下全場最高31分,美中不足發生6次失誤,大莫里斯挹注17分,卓蒙德(Andre Drummond)則有13分、12籃板表現。

Derrick Rose hears MVP chants from the #Pistons crowd.



Why not? He scored 31 on 14-of-21 shooting with 3 steals and 2 blocks. #NBA #NBATwitter pic.twitter.com/IY1lDYBsVT