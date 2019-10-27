NBA》羅斯31分難撐大局 T.哈里斯聯手哈佛德助76人2連勝（影音）

T.哈里斯。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕活塞主場交手76人，儘管活塞替補「飆風玫瑰」羅斯（Derrick Rose）板凳出發攻下31分，球隊仍以6分之差不敵對手，76人T.哈里斯（Tobias Harris）與哈佛德（Al Horford）聯手攻下52分，助球隊以117：111贏球，收下開季2連勝。

哈佛德。（USA TODAY Sports）

羅斯。（USA TODAY Sports）

第一節比賽，76人西蒙斯（Ben Simmons）、理查森（Josh Richardson）及T.哈里斯聯手打出13：2開局，活塞則在羅斯替補上陣後，逐漸縮小分差，他個人單節獨拿8分，助球隊首節打完反到1分領先。第二節雙方互相拉鋸，半場打完活塞以57：54領先76人。

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西蒙斯（左）及T.哈里斯（右）。（USA TODAY Sports）

易籃再戰，活塞大莫里斯（Markieff Morris）及史尼爾（Tony Snell）外線開火，助球隊一度將分差拉到13分。好在T.哈里斯挺身而出，帶領球隊打出一波12：0反擊，三節打完雙方83：83。

決勝節，哈佛德單節攻下15分，包含兩記三分球，替球隊鞏固領先，終場76人就以117：111，6分之差踢館成功。

儘管76人中鋒恩比德（Joel Embiid）右腳踝扭傷缺賽，但球隊仍收下2連勝。T.哈里斯與哈佛德分別攻下29分、23分，是球隊獲勝功臣，B.西蒙斯（Ben Simmons）13分、10助攻，史考特（Mike Scott）板凳上場，三分球6投5中，攻下17分。

活塞就屬板凳出發的羅斯表現最為搶眼，他21投14中砍下全場最高31分，美中不足發生6次失誤，大莫里斯挹注17分，卓蒙德（Andre Drummond）則有13分、12籃板表現。

Derrick Rose hears MVP chants from the #Pistons crowd.



Why not? He scored 31 on 14-of-21 shooting with 3 steals and 2 blocks. #NBA #NBATwitter pic.twitter.com/IY1lDYBsVT — Pistons Nation （@PistonsNationCP） 2019年10月27日

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