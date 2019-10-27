NBA》T.楊恩關鍵三分鎖定戰局！狂轟39分率老鷹2連勝（影音）

T.楊恩投進關鍵三分後比出慶祝姿勢。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹隊二年級生T.楊恩（Trae Young）開季手感超火燙，繼首戰轟下38分後，今天面對魔術隊再度狂轟39分，並在末節投進一記拉開比數的精彩三分球，幫助球隊以103：99擊敗魔術隊取得2連勝。

T.楊恩今天扛下得分重任，除了他以外老鷹隊全員沒人得分上雙，他在末節魔術隊以96：95領先時跳了出來，先是反手上籃幫球隊取得領先，接著在A.戈登（Aaron Gordon）罰進追平分後，T.楊恩再次靠著上籃幫助球隊重新取回99：97的領先，然後他又在比賽時間剩下25秒時投進後撤步關鍵三分球幫助球隊以102：97拉開比數，終場球隊就靠著楊恩精采的表現擊敗魔術隊，取得開季二連勝。

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今天T.楊恩全場拿下39分9助攻7籃板，連續兩場比賽有38分9助攻7籃板以上的成績，魔術隊伍切維奇（Nikola Vucevic）拿下16分10籃板的雙十成績，富尼耶（Evan Fournier）23分是魔術得分最高的球員。

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