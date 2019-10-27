MLB》柏格曼滿貫砲、5打點創史上第一 太空人系列賽戰平

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽第4戰，太空人打線大暴發，奇里諾斯（Robinson Chirinos）兩分砲、柏格曼（Alex Bregman）轟出滿貫彈，加上菜鳥烏奎迪（José Urquidy）5局無失分好投，終場太空人8：1獲勝，連續兩天在客場擊敗國民，系列賽戰成2：2平手。柏格曼也成為世界大賽史上首位有5分打點的三壘手。

太空人首局靠連續4支安打，包含柏格曼、古利爾適時安，先拿2分。4局上奇里諾斯揮出兩分砲，連兩天開轟。國民則是在6局下1出局攻占滿壘，索托（Juan Soto）敲內野滾地球出局，也打回國民隊第1分。

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柏格曼敲滿貫砲。（法新社）

7局上國民換瑞尼（Tanner Rainey）後援，他連投2保送，雖然解決艾圖維（Jose Altuve）。國民這時換老投手羅德尼（Fernando Rodney）後援，他先被布蘭特利（Michael Brantley）敲安，太空人攻占滿壘，柏格曼揮滿貫砲，戰局底定，太空人最後就以8：1贏球。

柏格曼的這發滿貫砲是世界大賽史上第20支，他是自2005年的白襪柯納科（Paul Konerko）後，首位敲滿貫砲的美國聯盟選手。根據《ESPN》指出，柏格曼是太空人隊史第二位打出滿貫彈的選手。

今天之前，柏格曼在世界大賽前13打數僅1安，今天單場3安，包含一發滿貫彈，貢獻5分打點。根據《MLB Stats》指出，柏格曼追平2009年洋基松井秀喜在世界大賽單場5打點的紀錄。

大聯盟官網報導，柏格曼單場5打點也追平太空人隊史在季後賽的最多打點紀錄，他成為首位在世界大賽貢獻5打點的三壘手；此外，柏格曼在季後賽共敲9發全壘打，都是棒打明星投手。

柏格曼敲滿貫砲。（法新社）

太空人菜鳥烏奎迪先發投5局無失分。（今日美國）

奇里諾斯開轟。（法新社）

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