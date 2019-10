NBA》德羅森準絕殺巫師 「小刺客」傷癒歸隊繳16分（影音）

德羅森。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕馬刺與巫師的比賽當中,馬刺球星德羅森(DeMar DeRozan)關鍵2分準絕殺擊敗對手,助球隊以124:122險勝。另外,巫師「小刺客」I.湯瑪斯(Isaiah Thomas)傷癒歸隊,小試身手20分鐘,進帳16分。

I.湯瑪斯。(USA TODAY Sports)

馬刺帶著2分領先進入決勝節,末節兩隊你來我往形成拉鋸戰。比賽剩26秒時雙方戰成平手,馬刺掌握球權,德羅森藉由艾德瑞吉(LaMarcus Aldridge)高位擋人,一條龍殺到籃下襬進超前2分,留給對手5.5秒進攻機會,巫師最後一擊交給畢爾(Bradley Beal)執行,可惜遭D.懷特(Derrick White)封阻,2分之差飲恨。

