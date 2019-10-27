NBA》德羅森準絕殺巫師 「小刺客」傷癒歸隊繳16分（影音）

德羅森。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺與巫師的比賽當中，馬刺球星德羅森（DeMar DeRozan）關鍵2分準絕殺擊敗對手，助球隊以124：122險勝。另外，巫師「小刺客」I.湯瑪斯（Isaiah Thomas）傷癒歸隊，小試身手20分鐘，進帳16分。

I.湯瑪斯。（USA TODAY Sports）

馬刺帶著2分領先進入決勝節，末節兩隊你來我往形成拉鋸戰。比賽剩26秒時雙方戰成平手，馬刺掌握球權，德羅森藉由艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）高位擋人，一條龍殺到籃下襬進超前2分，留給對手5.5秒進攻機會，巫師最後一擊交給畢爾（Bradley Beal）執行，可惜遭D.懷特（Derrick White）封阻，2分之差飲恨。

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DeMar DeRozan secures the @spurs win vs. WAS! #KiaTipOff19



Final:#GoSpursGo 124#RepTheDistrict 122 pic.twitter.com/42vJU7AnFN — NBA （@NBA） 2019年10月27日

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德羅森全場24投11中，砍下26分，包含一記準絕殺，艾德瑞吉則貢獻全場最高27分，另外抓下9個籃板，D.懷特板凳上場，挹注10分，末節阻攻價值連城。

I.湯瑪斯傷癒復出，迎來巫師首秀，出賽20分鐘，14投6中，高效率得到包含4顆三分球在內的16分，另有3個籃板以及5次助攻。

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