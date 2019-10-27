NBA》沃克狂飆7記三分 綠衫軍下半場大逆轉尼克

沃克單場7記三分球，全場轟下32分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕綠衫軍新同學沃克（Kemba Walker）轉隊前兩戰表現不盡理想，今天他擺脫低潮，單場飆進7季三分球，豪取32分幫助球隊以118：95逆轉擊敗尼克隊。

沃克開幕戰單場22投8中僅拿12分，球隊也輸給七六人隊，第二戰他雖然單場拿下22分，但命中率僅有36.4%，今天他在麥迪遜花園廣場找回狀態，單場17投11中，三分更是12投7中豪奪32分。

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沃克賽後說道：「這裡的能量很棒，我是從這裡來的，我從高中就在這邊打過球，所以每次回來這邊（尼克隊主場）的感覺都很好。」

除了沃克外，剛簽下大約的J.布朗（Jaylen Brown）也挹注19分，塔圖姆 （Jayson Tatum）15分9籃板，綠衫軍在第四節把領先拉開，也讓7呎5吋的巨神兵佛爾（Taco Fall）能夠完成他的NBA處女秀，他上場拿下4分，並貢獻一記讓全場歡呼的、幾乎沒有跳躍的灌籃。

佛爾賽後說道：「這太不可思議了，在整場比賽中，我都不覺得這件事（生涯初登場）可能發生，而當球隊比數一直上升時，我就想說可能是時候了。」

尼克隊新秀巴瑞特（RJ Barrett）單場砍下26分，但他們下半場遭綠衫軍打出72：44分的高潮輸球，導致尼克隊以0勝3敗開啟他們的賽季。總教練費茲戴爾（David Fizdale）說道：「這是個令人尷尬的下半場。」

新秀巴瑞特拿下26分。（今日美國）

尼克隊上半場領先塞爾提克隊5分，三節結束後也才落後3分，但塞爾提克隊在最後一節開始馬上連拿8分拉開比數，接著又打一波19：4的高潮，直接將比分拉開。沃克說道：「這是個新的隊伍，對我來說也是新的狀況，但今晚下半場，沒錯，我的感覺很棒。」

J.布朗拿下19分。（法新社）

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