路跑》長榮城市觀光馬拉松 曹純玉、謝千鶴衛冕成功

謝千鶴完成女子１０公里衛冕。（大會提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕2019長榮航空城市觀光半程馬拉松今於總統府前廣場正式開跑，台灣長跑女將曹純玉和謝千鶴分別以1小時16分57秒、38分00秒拿到女子半馬及10公里組冠軍；日本素人跑者牧野冴希以刷新大會紀錄的1小時6分19秒成為男子半馬新科王者。

曹純玉成功衛冕冠軍，她說：「從上個月柏林馬拉松後，腿部一直有快要抽筋的現象，最近才剛傷癒，賽道中遇到幾個斜坡，加上今天多半處於逆風，跑起來比較吃力。」

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曹純玉表示，最大目標放眼明年東京奧運，這次透過比賽發現有肌力不足的現象，期待之後調整狀態，一舉達標奧運資格；謝千鶴則完成10公里女子組連霸，她認為參賽的氣氛及賽道都非常棒。

「馬拉松寶貝」曹純玉連2年馬組封后。（大會提供）

至於賽前男子半馬現任冠軍周庭印因周庭印右腳傷勢復發，無緣參加本次的半程馬拉松，但他今天依舊到場支持賽事，並見證新生代王者的誕生。

周庭印向跑者們喊話，希望大家跑步前都能做好萬全準備，瞄準自己的最佳紀錄，最後，男子半馬冠軍被日本素人跑者牧野冴希以破紀錄1小時06分19秒抱走，驚人身手就連周庭印都大讚：「實在太猛了！」。

牧野平時是上班族，利用空閒之餘加緊訓練體力、肌力，首次參賽就打破紀錄，他透露賽前目標是自己最佳的1小時04分01秒，但在10公里處被泰國跑者Chaipat Intharachathon追上，讓他有些緊張，幸好調整後依舊能穩住領先，很開心拿到冠軍。

長榮航空董事長林寶水（圖中）為拿到半馬組冠軍的牧野冴希（圖左）與曹純玉（圖右）頒發優勝獎金。（大會提供）



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