NBA》雷納德飆27分無用 太陽爆冷擊沉快艇

雷納德拿27分,快艇遭太陽隊擊沉。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕太陽今年開季脫胎換骨,即使狀元中鋒艾頓(Deandre Ayton)缺陣,但布克轟下全場最高30分,外加8助攻和6籃板,率隊130:122擊敗強敵快艇,開季戰績2勝1敗。

太陽上季在西部墊底,前13場比賽才拿到2勝。但本季開季狀況不錯,開幕戰首場大勝國王近30分,前一場僅以1分不敵金塊,此役無懼「背靠背」連兩場作戰,8分之差打敗快艇。

太陽隊去年選秀狀元、21歲中鋒艾頓因為在聯盟利尿劑檢測中呈陽性反應,面臨禁賽25場處分,本場比賽由拜恩斯和卡明斯基聯手鞏固禁區,兩人合力攻下32分,成為獲勝的功臣。

快艇一哥雷納德上陣32分鐘,23投11中,攻下27分、10助攻和8籃板,其中助攻數創下生涯新高,可惜其餘先發4人熄火,三分球合計16投僅3中,快艇全場最多落後達15分。

Devin Booker extends the @Suns' advantage in the 4th! #KiaTipOff19 #ClipperNation 98#RisePHX 108



7:06 left on @NBATV pic.twitter.com/xIpevA5XqG