NBA》雷納德飆27分無用 太陽爆冷擊沉快艇

雷納德拿27分，快艇遭太陽隊擊沉。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太陽今年開季脫胎換骨，即使狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）缺陣，但布克轟下全場最高30分，外加8助攻和6籃板，率隊130：122擊敗強敵快艇，開季戰績2勝1敗。

太陽上季在西部墊底，前13場比賽才拿到2勝。但本季開季狀況不錯，開幕戰首場大勝國王近30分，前一場僅以1分不敵金塊，此役無懼「背靠背」連兩場作戰，8分之差打敗快艇。

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太陽隊去年選秀狀元、21歲中鋒艾頓因為在聯盟利尿劑檢測中呈陽性反應，面臨禁賽25場處分，本場比賽由拜恩斯和卡明斯基聯手鞏固禁區，兩人合力攻下32分，成為獲勝的功臣。

快艇一哥雷納德上陣32分鐘，23投11中，攻下27分、10助攻和8籃板，其中助攻數創下生涯新高，可惜其餘先發4人熄火，三分球合計16投僅3中，快艇全場最多落後達15分。

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