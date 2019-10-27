MLB》從絕望中獲得重生 1數據證明太空人隊要回奪冠優勢

太空人隊在客場二連勝，也讓他們贏下系列賽的機率提升到56%。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人隊今天在國民隊主場以8：1取得2連勝，系列賽追成2勝2敗平手的局面，大聯盟也整理了歷史數據，說明太空人隊已經將0勝2敗的絕對劣勢，轉成奪冠機率56%的優勢。

大聯盟指出，太空人隊在追成2勝2敗平手後，他們獲得了些微的歷史優勢，在世界大賽實施主場2-3-2的賽制後，在雙方前4戰平手的狀況下，剩下三場比賽有主場優勢的球隊，具有56%的機率能贏下系列賽。而在這個情況下，第五戰就顯得至關重要，能夠拿下第五戰的球隊，最終贏下系列賽的機率高達69%，若是又在客場贏球的話，拿下系列賽的機率則上升到82%。

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太空人與國民隊這個系列賽，目前客場的勝率是100%，雙方在主場都一勝未得，這是世界大賽史上第五次出現這樣的狀況，上一次是在1996年的洋基與勇士隊系列賽。若追溯到去年道奇隊與紅襪隊的世界大賽，目前客隊已經連贏6場比賽，上次出現這麼長的連勝已經要追溯到1949-50年。

1996年的世界大賽，當年洋基隊也是以0勝2敗在系列賽落後，但最終洋基隊還是擊敗了勇士隊拿下總冠軍，現在太空人隊已經完成了一半的勝場，只要逆襲成功，他們將成為史上第14支在7戰4勝的賽制中，先吞下2敗後最終贏下系列賽的球隊。

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