12強》台灣隊唯一左投陳冠宇 最想對決歐力士重砲

陳冠宇出席活動。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕世界棒球12強賽11月5日台灣隊首戰波多黎各，目前正積極備戰，陣中僅1名左投陳冠宇，責任重大，他說，「平常心應戰，享受比賽。」

效力羅德的陳冠宇，本季在一軍出賽44場為個人生涯新高，戰績1勝1敗5中繼成功、防禦率3.63，57局投球飆出45K，另有27次四壞球保送，僅挨2轟。

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陳冠宇透露，這次12強賽最期待對日本，最想對決打者是吉田正尚，因為對戰一直投不好，「我對過西武打者好幾次，包括秋山翔吾、源田壯亮，他們有跑過來說，其實你的球沒有很好打，聽到很開心，多一點自信，唯獨對左打的吉田正尚沒轍，有機會想在這麼好的舞台解決他。」

26歲吉田正尚效力歐力士，曾來台打過冬季聯盟，本季143場全勤出賽，打擊率3成22，外帶29轟、85分打點，12強賽他將是日本隊主力外野手。

陳冠宇說，這次他在台灣隊任務很明確，就是解決各隊左打者，可能一場比賽就對一人次，會專心研究情蒐資料，找出並攻擊對方左打缺點。

陳冠宇出席活動。（記者羅志朋攝）

上一屆12強賽陳冠宇出賽3場其中1場先發，戰績1敗、防禦率16.20，投球內容不理想，他表示，當時25歲，來羅德第一年，狀況不錯，結果卻不好，這次12強賽希望能將這幾年經驗濃縮在預賽這3場比賽，好好發揮。

陳冠宇指出，明年他就要滿30歲了，在台灣隊算中生代球員，希望這次12強賽可以幫助年輕球員趕快進入狀況，他會把這幾年所學在場上展現出來。

陳冠宇出席活動。（記者羅志朋攝）

陳冠宇出席活動。（記者羅志朋攝）

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