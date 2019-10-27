足球》2019台灣親子足球嘉年華 首度移師室內前進京華城

小小球員的拼勁有模有樣。（迷你足球協會提供）

〔體育中心／綜合報導〕由台灣體育總會足球協會主辦的「台灣親子足球嘉年華」自2010年開辦以來一直都是在室外舉行，今年打破傳統首度移至室內，並選中球型的購物中心京華城地心引力表演場舉辦，同時委託迷你足球協會負責規劃賽事，共分為Ｕ6及Ｕ9二組，跟以往的分齡略微不同，不過依舊不減小朋友踢球的熱情。

熱愛足球的歐文。（迷你足球協會提供）

就讀中正國小今年八歲的歐文有著一張外國臉孔，父親來自美國，一年多前開始踢球，自從接觸足球以來喜歡上團體生活，也懂得與隊友培養默契，也願意為了足球早起，歐文媽媽感謝足球為歐文培養正確的生活作息。對於第一次在購物中心舉辦足球比賽她感到相當新鮮，也因為充氣式氣墊球場的安全性十足，讓他能安心地任由歐文在場內盡情奔跑不會有受傷的疑慮。

請繼續往下閱讀...

翔寶（左）與媽媽。（迷你足球協會提供）

踢球已經兩年的翔寶從六歲開始瘋狂愛上足球，隸屬於「新北銀河足球俱樂部」的翔寶只要聽到關鍵字「足球」就會讓他在學習足球過程中上變得積極，由於這份熱情影響了姊姊並跟著開始一起玩足球，翔寶媽媽比較希望在室內玩足球，主要也是擔心氣候因素影響學習興趣，聽到大型購物中心京華城將舉辦「台灣親子足球嘉年華」，不但早早報名，還約了姊妹好友一起前來為兒子加油打氣，趁比賽空檔還去附近美食街用餐順便在精品街逛逛，對於充氣式氣墊場地感到相當驚艷，也希望未來能有更多賽事在這裡舉辦。

台灣親子足球嘉年華首度在京華城購物中心舉行。（迷你足球協會提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法