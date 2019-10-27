網球》謝淑薇組合力退中澳聯軍 深圳年終賽開胡

謝淑薇（右）／史崔可娃。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2019WTA年終總決賽在深圳點燃戰火，謝淑薇與捷克搭檔史崔可娃（Barbora Strycova）晚間率先出擊，6：4、4：6、10：5力退難纏的中國地主張帥／澳洲史托瑟（Samantha Stosur），「台捷聯軍」預賽紫組旗開得勝，朝4強邁出第一步。

小薇／史崔可娃聯手贏得今夏溫布頓冠軍，默契與經驗十足，面對澳網封后的中澳組合毫無懼色，雙方開賽一路纏鬥，互保發球局不失，「台捷聯軍」5：4時關鍵突破，首盤率先到手。次盤小薇組合第3局意外失守，之後緊咬不放卻未能回破，讓對手扳回一城。所幸「超級搶10」小薇組合回穩，1：1之後連搶3分，再把優勢擴大為7：2，最終第3個賽末點鎖定勝利。

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本屆我國兩組雙打人馬參賽，正好分屬紫、紅組別，兩組都先採單循環，戰績最好4強再交叉對決，產生爭后組合。紫組包括第2種子小薇／史崔可娃、第4種子加拿大達布洛夫絲姬（Gabriela Dabrowski）／中國徐一璠、第6種子捷克西妮亞可娃（Katerina Siniakova）／卡雷茲可娃（Barbora Krejcikova）、第7種子張帥／史托瑟。

紅組為頭號種子比利時梅騰絲（Elise Mertens）／白俄羅斯莎芭蓮卡（Aryna Sabalenka）、第3種子匈牙利芭波絲（Timea Babos）／法國米拉丹諾維琪（Kristina Mladenovic）、第5種子詹詠然／詹皓晴、 第8種子德國葛蘿菲德（Anna-Lena Groenefeld）／荷蘭舒兒絲（Demi Schuurs），週一下午4時詹家姊妹首戰匈法組合。

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