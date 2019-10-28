NBA》王朝殞落！ 勇士遭雷霆痛電28分、締史上最慘紀錄

柯瑞拿下23分，但獨木難撐大局，勇士開季吞下2連敗。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕本季歷經球員大幅度變動，以及主力球員受傷的勇士隊，今天在客場面對雷霆隊遭到無情血洗，雷霆在施洛德（Dennis Schroder）單場22分的帶領下，以120：92大勝來訪的勇士隊，賞給他們開季二連敗。

雷霆開季前兩戰皆吞下敗仗，此役在主場面對勇士隊，前三節他們都海灌35分，早早就把比數給拉開，這是自2008-09賽季，西雅圖超音速隊搬到奧克拉荷馬改名雷霆隊後，隊史面對勇士隊的最大分差勝。

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除了施洛德外，加林納里（Danilo Gallinari）挹注21分，吉爾吉斯亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）也有19分9籃板的貢獻。

二年級生吉爾吉斯亞歷山大（左）拿下19分9籃板。（美聯社）

勇士隊部分，柯瑞（Stephen Curry）轟下23分是全隊最高，慘的是除了他以外，其他球員最多僅拿下10分，雙槍之一的D.羅素（D'Angelo Russell）表現乏善可陳，單場10投3中僅拿下6分，是勇士慘敗的主因，D.羅素甚至還在第三節剩下7分13秒時遭到驅逐出場。

勇士隊在賽季的前兩場比賽一共輸對手多達47分，根據《ESPN》報導指出，勇士隊締造了NBA史上最慘的成績，他們是史上唯一一支，在上個賽季打進總冠軍賽，下個賽季前兩場比賽輸最多分的球隊，同時這也是自2009-10賽季以來，勇士隊首次以0勝2敗為賽季開局。

施洛德（左）拿下全隊最高的22分。（美聯社）

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