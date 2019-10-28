羽球》「因為年輕、無所畏懼」 安洗瑩加入戴資穎等名將之列

安洗瑩拿下法國賽冠軍。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜綜合報導〕昨日結束的超級750法國公開賽，女單由17歲的南韓天才少女安洗瑩獲得，她也成為了史上最年輕的超級750系列賽冠軍得主，並加入了山口茜、依瑟儂、戴資穎等人，成為少數在青少年時期就能奪下超級系列冠軍得主的球員。

安洗瑩在法國公開賽一路過關斬將，以一局未失的姿態挺進冠軍戰，並成功擊敗強敵瑪琳奪下冠軍。賽後她表示，自己非常高興，她一切的努力就是為了勝利。安洗瑩也談到，年輕對她來說是個優勢，因為年輕，她才不會畏懼任何事情。

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安洗瑩不僅成為了南韓自2015年的自成池鉉後，首位在超級系列賽與世界巡迴賽級別奪冠的好手，同時她也是在超級系列500級別以上最年輕的冠軍得主，並與山口茜、依瑟儂、戴資穎等人，一同成為了在此類型賽事中奪冠的青少年球員。

這次的冠軍賽重演上週丹麥賽女單8強的戲碼，當時安洗瑩苦戰三局不敵瑪琳，但她也從中獲得經驗，安洗瑩透露本場比賽的獲勝訣竅，那就是控制好自己的節奏，不要像瑪琳一樣如此具有侵略性，並減少攻擊。她表示，在首局時自己的節奏有點太快，經過教練提點後幫助她慢下來，也讓她能在後續的兩局取得優勢。

瑪琳賽後也稱讚這名年輕的後起之秀，她表示自己試著在兩局當中分出勝負，因為她知道打到第三局的狀況會很棘手，但安洗瑩的表現相當好，自己也在第二、三局出現了太多的失誤。瑪琳賽後也鼓勵自己說道：「這對我來說還是很棒的一週，我打敗了奧原希望、依瑟儂和戴資穎，我將會開始分析並持續精進我的球技。」

瑪琳輸給安洗瑩，賽後她也稱讚這名小將的好表現。（資料照，歐新社）



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