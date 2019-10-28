世界大賽Live》太空人隊狂轟3發兩分彈 客場三連勝國民聽牌

第九局

9下，太空人隊換投：普瑞斯利（Ryan Pressly），倫登飛球出局，索托遭三振，二出局。肯德瑞克滾地出局，太空人隊7：1橫掃國民聽牌。

9上，一出局後馬度納多敲安上壘，代打塔克（Kyle Tucker）被三振，二出局。史普林格敲出左外野方向兩分砲，太空人7：1國民。國民換投：蘇耶洛（Wander Suero），艾圖維飛球出局。

請繼續往下閱讀...

第八局

8下，太空人換投：史密斯（Joe Smith），高姆斯（Yan Gomes）安打上壘，國民換上代打卡布瑞拉（Asdrubal Cabrera）遭到三振，透納右外野飛球出局，伊頓界外飛球出局，三出局。

8上，國民換投：哈森（Daniel Hudson），史普林格敲出二壘安打，艾圖維敲出滾地出局，跑者上三壘，國民隊敬遠布蘭特利，一、三壘有跑者，柏格曼小飛球出局，古利爾安打追加保險分，太空人5：1國民，一、三壘有人，馬里斯尼克遭三振，三出局。



第七局

7下，倫登飛球出局後，索托敲出左外野方向剛過全壘打牆的陽春彈，太空人 4：1 國民，肯德瑞克遭三振，齊默曼選到保送上壘，羅布列斯遭三振，三出局。

柯爾7局飆9K失1分。（法新社）

7上，國民換上杜利托（Sean Doolittle），阿瓦瑞茲敲安上壘，單場3打數全敲安，太空人隊選擇換上代跑馬里斯尼克（Jake Marisnick），柯瑞亞敲出雙殺打。馬度納多選到保送上壘，柯爾遭三振，三出局。

第六局

6下，柯爾投出三上三下飆2K，6局投完僅被打2安敲7K，投出1次保送。

6上，國民隊換上瑞尼（Tanner Rainey），他順利投出三上三下。

第四局

4下，1出局後，倫登選到保送上壘，索托中外野飛球出局，二出局。肯德瑞克滾地球出局。

4上，二出局後阿瓦瑞茲敲出安打上壘，羅斯暴投讓跑者上二壘，柯瑞亞敲出左外野方向兩分彈，太空人隊以4：0領先。

柯瑞亞敲出兩分彈。（今日美國）

第三局

3上，二出局後艾圖維敲出二壘方向安打，布蘭特利中外野飛球出局。

第二局

2下，索托安打上壘，肯德瑞克右外野安打，一、三壘有跑者。齊默曼遭三振，羅布列斯打出雙殺打，三出局。

2上，柏格曼左外野平飛球出局，古利爾擊出內野安打上壘，阿瓦瑞茲敲出反方向兩分彈，太空人2：0國民。柯瑞亞遭三振，馬度納多滾地出局。

阿瓦瑞茲重返先發就開轟。（今日美國）

第一局

1下，柯爾投出三上三下，送出1K。

1上，史普林格選到保送上壘後，艾圖維擊出雙殺打。布蘭特利滾地出局，變相三上三下。

---

賽前

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽第5戰，國民隊在自家主場吞下2連敗，使得系列賽來到2勝2敗的平手局面，今天賽前又傳出王牌薛哲（Max Scherzer）因頸部痙攣問題無法出賽，將改由羅斯（Joe Ross）登板，太空人隊則是照樣派出王牌柯爾（Gerrit Cole）先發，來投這場誰贏誰聽牌的關鍵比賽。

太空人先發打線：

1.史普林格（George Springer） 中外野

2.艾圖維（Jose Altuve） 二壘手

3.布蘭特利（Michael Brantley） 右外野

4.柏格曼（Alex Bregman） 三壘手

5.古利爾（Yuli Gurriel） 一壘手

6.阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）左外野

7.柯瑞亞（Carlos Correa） 游擊手

8.馬度納多（Martin Maldonado） 捕手

9.柯爾（Gerrit Cole） 投手

國民先發打線：

1.透納（Trea Turner） 游擊手

2.伊頓（Adam Eaton） 右外野

3.倫登（Anthony Rendon） 三壘手

4.索托（Juan Soto） 左外野

5.肯德瑞克（Howie Kendrick） 二壘手

6.齊默曼（Ryan Zimmerman） 一壘手

7.羅布列斯（Victor Robles） 中外野

8.高姆斯（Yan Gomes） 捕手

9.羅斯（Joe Ross） 投手

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法