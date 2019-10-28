MLB》風波告一段落？太空人老闆向女記者道歉、承諾撤回聲明

太空人老闆克蘭恩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人先前發生助理總管陶布曼（Brandon Taubman）在休息室以不雅字眼騷擾女記者事件，球團一開始甚至還對外否認，也讓風波愈演愈烈，日前他們宣布開除陶布曼，而球團老闆克蘭恩（Jim Crane）最後也終於向披露此事件的《運動畫刊》記者艾普絲坦（Stephanie Apstein）道歉。

陶布曼在美聯冠軍封王慶祝的休息室裡，對著幾名女記者大喊，「感謝主我們得到了歐蘇納（Roberto Osuna）、我他X的太開心我們當初能得到他了。」而根據報導，其中一名女記者手上還戴了象徵反家暴的紫色手環。

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終結者歐蘇納在藍鳥時期曾因家暴案被禁賽75場，因此當曾宣稱對此行為採「零容忍政策」的太空人將他交易過來時就掀起不少議論，不料如今球團高層又在休息室裡有如此不當行為，而太空人更未在第一時間滅火，還指艾普絲坦的報導有誤導讀者之虞、且不負責任。

太空人助理總管陶布曼。（資料照，美聯社）

太空人對此事件的處理方法不斷引發外界撻伐，也讓他們最終宣布開除陶布曼來止血，隨後總管盧諾（Jeff Luhnow）曾與艾普絲坦見面，但並未承諾會撤下一開始的聲明，並未展現該有的誠意。

直到昨天太空人老闆克蘭恩才以信件的方式向艾普絲坦道歉，並承諾會撤回球團最初的聲明，「我們做錯了，我很抱歉一開始質疑你的專業，我們會撤回聲明，我向你保證休士頓太空人會從這次的經驗中學習。」

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