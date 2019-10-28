法國賽》日本球王提早出局 諶龍連斬3位印尼好手霸氣衛冕封王

諶龍法國賽開胡，終於贏來自己今年首冠。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年一冠難求、世界排名第4的中國一哥諶龍，昨在超級750系列法國公開賽男單冠軍賽，以21：19、21：12直落二力退世界排名第7的印尼一哥克里斯提（Jonatan CHRISTIE），睽違一年後終於奪冠，幫助自己今年總算成功在法國公開賽衛冕締造二連霸。

本次法國賽諶龍發揮出色，一局未失連續解決丹麥選手傑姆克（Rasmus Gemke）、同胞名將林丹、印尼雷斯塔維托（Shesar Hiren RHUSTAVITO），4強賽花44分鐘就扳倒爆冷擊敗日本球王桃田賢斗的印尼名將金廷，連續兩站都挺進決賽。

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諶龍。（歐新社）

而諶龍冠軍賽又碰上另一位印尼好手克里斯提，過去兩人7度交手諶龍全勝未嚐敗績。首局開打雙方就打得難分難解，以11：9領先的諶龍，技術暫停後卻被連追5分超車，不過接下來他在關鍵時刻把握機會，局末連拿2分，以21：19搶下第一局；次局開打後，力圖振作的克里斯提一度取得11：9領先，不料接下來諶龍火力全開，打出一波12：1，輕鬆收下勝利，相隔一年後再捧法國公開賽冠軍金盃，實現連霸美夢。

連續兩週都打入決賽，一冠一亞進帳，歐洲之旅收穫滿載的諶龍，賽後終於露出輕鬆笑容，受訪開心地表示，覺得這兩週過得非常充實，雖然因為每天都有比賽，根本沒時間在丹麥、法國觀光，不過能順利收下冠軍還是非常開心，「因為我打到最後了，如果提前輸了，可能就有很多時間可以去看一看、走一走，所以說非常開心。」

世界排名第4的中國一哥諶龍擊敗印尼好手在法國賽締造2連霸。（歐新社）

諶龍擊敗印尼好手克里斯提奪冠。（歐新社）

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