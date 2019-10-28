MLB》不負教練信任！古巴超級新人擺脫低潮開轟締紀錄

〔體育中心／綜合報導〕太空人新人阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）例行賽打擊率高達0.313、轟出27發全壘打，不料季後賽卻完全熄火，G3、G4都坐板凳，今天總教練辛奇在比賽開打前一刻才決定把他擺進先發打線，沒想到隨即收到效果，2局上就轟出兩分砲，在關鍵一戰助球隊先馳得點。

阿瓦瑞茲開轟。（法新社）

阿瓦瑞茲在此役前季後賽打擊率0.204，15場比賽僅有1分打點，還是在美聯分區賽第一場打出來的，世界大賽前2戰作客國民在沒有DH制的情況下，辛奇決定讓他坐板凳、兩次上場代打都未敲安。

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辛奇在考慮到今日先發投手柯爾（Gerrit Cole）是三振型投手的情況下，決定讓較不常守備的阿瓦瑞上場鎮守左外野，沒想到他此役第一個打席就建功。根據記錄，他超越坎塞柯（Jose Canseco）成為史上最年輕在世界大賽開轟的古巴選手。

除此之外，22歲又122天的年紀則是1957年洋基隊庫貝克（Tony Kubek後最年輕在世界大賽開轟的美聯選手。他與國民隊另一位年輕強打索托（Juan Soto）也成為繼1934年後大聯盟第一次再有2位22歲以下的選手在世界大賽開轟。

阿瓦瑞茲開轟。（法新社）

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