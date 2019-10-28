NBA》灰熊克勞德超狂3分絕殺！ 厄文砍37分成空（影音）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊隊今天與籃網隊之戰，克勞德（Jae Crowder）在延長賽最後不到1秒時飆進生涯首次決殺三分球，幫助球隊季賽勝場開胡，同時他也成為灰熊隊自2016年來首度絕殺的球員。

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延長賽剩下7.4秒，籃網隊以132：131領先，汀維迪（Spencer Dinwiddie）賺到罰球機會，他只要穩穩的罰進兩球，籃網就能保持3分領先的不敗地位，想不到汀維迪2罰僅中1，讓他們僅獲得2分領先，希爾（Solomon Hill）抓下籃板球，哈里斯（Joe Harris）犯規凍結時間。

比賽時間剩下3.7秒，灰熊隊以131：133落後，克勞德在比賽時間剩下0.3時接獲新秀摩朗特（Ja Morant）的傳球，馬上在弧頂出手，球在蜂鳴器響起後應聲入網，灰熊隊成功以134：133擊敗籃網隊，拿下賽季首勝。

克勞德投進三分絕殺。（今日美國）

克勞德這記決殺三分球，是灰熊隊自2016年11月8日的M.加索（Marc Gasol）以來，再次出現絕殺球，同時這也是灰熊隊自2007年12月19日的蓋伊（Rudy Gay）以來，再次有灰熊球員投進絕殺三分球。

今天灰熊隊新秀摩朗特是全隊表現最亮眼的球員，他全場拿下30分4籃板9助攻，是灰熊隊史上首位單場能夠得到30分以上，又能夠送出6次助攻以上的球員。他今天在正規時間終了7秒前上籃追平比數，接著又讓將厄文的最後一擊給蓋掉，讓雙方得以進入延長賽。

D.布魯克斯 （Dillon Brooks）拿下21分，瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）拿下16分11籃板的雙十表現。

摩朗特砍進全隊最高的30分外帶9助攻。（今日美國）

籃網部分，厄文（Kyrie Irving）飆進37分是全場最高，另外他還拿下7籃板與7助攻，雷佛特（Caris LeVert）27分是全隊次高，J.艾倫（Jarrett Allen）從板凳出發，拿下14分13籃板。

厄文砍下37分7籃板7助攻仍無法幫助球隊取勝。（今日美國）

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