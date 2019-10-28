高球》老虎伍茲ZOZO錦標賽封王 82座PGA冠軍居史上最多

伍茲今正常發揮，最終就以261桿，贏得生涯第82座PGA冠軍，追平已故名將史內德紀錄，並居史上PGA最多冠的王者。（美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕前3輪只要領先3桿以上，美國43歲高球名將老虎伍茲生涯從未與冠軍失之交臂，今日他在日本ZOZO錦標賽也未讓意外發生，最後一回合揮出低於標準桿3桿的67桿，最終以261桿，贏得生涯第82座PGA冠軍，追平已故名將史內德（Sam Snead）紀錄，並居史上PGA最多冠的王者。

伍茲前3回合都有不錯表現，其中前兩輪都打出低於標準桿6桿的64桿，奠定這場領先群雄的基礎。值得一提的是，他生涯在美巡賽前54洞，只要進入最終回合握有至少3桿領先，過去24次從來沒失手，奪冠率百分之百。

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伍茲今天在最終回合延續優良傳統，於1、5、6、14、18洞打出博蒂，僅4、12洞吞柏忌，以3桿之差優勢勝過地主好手松山英樹奪冠。因日本千葉連日大雨，幾乎每日賽事都受到影響，伍茲這座冠軍、本季第2冠贏得十分辛苦，他打趣表示：「我覺得這是個十分漫長的一週。」

老虎伍茲最後一回合揮出低於標準桿3桿的67桿，擊敗地主選手松山英樹。（路透）

對伍茲最難得的是，從2009年爆發性成癮、婚變等醜聞，聲勢暴跌，背部傷勢也讓他的生活雪上加霜，且在2014年至2017年間4度動刀，一度影響生活。

伍茲去年9月先拿下PGA巡迴錦標賽捧冠，終結5年冠軍荒；今年4月在美國名人賽，奪下個人暌違11年的首座4大賽冠軍，但2個月前又在左膝動刀，想不到如今能再添1冠，讓更多人期待伍茲能真正揮別傷勢，再度迎接生涯高峰。

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