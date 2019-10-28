MLB》「把他關起來！」川普駕到遭球迷狂噓

川普到國民主場觀賞世界大賽遭球迷狂噓。（歐新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕世界大賽第5戰今登場，美國總統川普也「說到做到」進場觀戰，但他顯然不受國民主場球迷歡迎，在介紹他到場時，現場響起噓聲，還有球迷齊聲大喊：「把他關起來（lock him up）！」

在國民率先搶下2連勝時，川普就公開表示如果有第5戰，他會到場觀戰。雖然有國民球迷聽到之後，表示希望國民能夠4勝0敗贏球、不要讓川普進場，可惜事與願違，國民不但3、4戰都吞敗，在川普今天3局結束後被介紹時，當時國民又以0：2落後。

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川普是在1局打完後到場，3局結束後，在國民向退伍軍人致敬的環節時，被介紹他到場觀戰。但當川普登上球場大螢幕致意時，卻立刻遭到現場球迷噓聲伺候。

當第4局開始時，更有球迷齊聲大喊：「把他關起來！」這句話是2016年總統大選時，川普支持者最愛向當時民主黨候選人希拉蕊嗆的話（lock her up，把她關起來），如今「反川普」民眾則愛拿來回嗆川普。

川普到場觀賽。（法新社）

川普和夫人梅蘭妮亞和其他政治人物，一同坐在國民包廂，但卻不見國民老闆勒納一家。這其實也是不給川普面子，因為勒納家族之前已拒絕和川普坐在一起。

其實川普這次到球場已展現貼心一面，他為了讓球迷盡可能有最好的看球體驗，決定不為比賽開球，而選擇在比賽開打後才到場。事實上，自1910年以來，歷任美國總統都會選擇在開幕戰、明星賽或世界大賽等場合開球，但今天則是川普自2017年1月上任後，首次進場看球而已。

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