MLB》好球帶判決太離譜！國民菜鳥氣到跳腳、洋基名將直接開砲

羅布列斯對於主審的好球帶相當不滿、氣得跳腳。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽第五戰，國民與太空人都想在關鍵一役力拚聽牌，不過今天主審巴克斯代爾（Lance Barksdale）卻屢屢搶走焦點，幾次好球帶的判決都讓兩隊不滿，讓退役的洋基球星「鐵爺」提謝拉（Mark Teixeira）也忍不住在推特開砲，指聯盟必須趕快實施電子好球帶。

巴克斯代爾今天的好球帶非常嚴格，不僅已經讓太空人先發柯爾（Gerrit Cole）在比賽過程中情緒幾近失控，6局上國民投手萊尼（Tanner Rainey）面對布蘭特利（Michael Brantley）時，2好2壞後一顆四縫線速球完全投進好球帶，但主審沒有拉弓，最後布蘭特利擊出飛球遭接殺。

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7局下柯爾投球時，巴克斯代爾的判決再度引起爭議，面對齊默曼（Ryan Zimmerman）在兩好三壞時，外角滑球削進了好球帶，但主審未判好球，形成保送，這個判決讓柯爾相當不滿。輪到下位打者羅布列斯（Victor Robles）時，一樣投到滿球數，科爾的速球投到外角偏高的位置、完全沒有進到好球帶，主審卻拉弓判定三振，全場譁然，也讓羅布列斯氣得跳腳，在休息室的國民總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）不悅的表情也完全寫在臉上。

齊默曼該打席逐球紀錄。（截自大聯盟官網）

羅布列斯該打席逐球紀錄。（截自大聯盟官網）

比賽還在進行時，提謝拉就在推特表達對主審好球帶的不滿：「我非常尊敬大聯盟的主審，但是時候實施電子好球帶了，電視上的科技展示給我們看了，有太多球都被誤判了，（電子好球帶的實行）也會因為減少爭執，對於加快比賽速度有幫助。」

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