NBA》不再以飆分為主？ 湖人大物透露將帶秘密武器回歸

庫茲馬透露自己將研發新技能，回歸後會讓外界大吃一驚。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人24歲新生代好手庫茲馬（Kyle Kuzma）因腳傷缺席開幕戰的情況下，首戰出師不利，以10分之差敗給快艇，不過本週庫茲馬已經展開對抗式訓練，今受訪時他更暗示，將帶著自己整個夏天準備的秘密武器「滿血回歸」。

庫茲馬8月原本要隨美國隊出征世界盃，不過卻在練習時傷到左腳踝，透過檢查發現傷勢為腳部的壓力性傷害，不但只能退出國家隊，錯過球隊季前訓練營，連熱身賽都高掛傷兵。

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不過新球季開打後，紫金軍團傳出好消息，湖人記者Mike Trudell在推特上撰文指出，庫茲馬已經開始參加4對4的對抗訓練，練習時間也在逐步增加，今已經進行25分鐘的訓練，Trudell也透露雖然目前還不知道庫茲馬何時能恢復5對5的全場訓練，但認為他的狀態看起來非常好。

庫茲馬。（資料照，美聯社）

上季庫茲馬保受傷病困擾，去年球季他因背、臀和踝部傷勢共缺席了12場比賽，不過場均能貢獻18.7分、5.5籃板和2.5助攻的他，仍被視為湖人陣中重要年輕核心，即使是在「六換一」與鵜鶘換來A.戴維斯（Anthony Davis）時，他也並未被列在交易籌碼中。而庫茲馬今受訪時也透露他已經研發出秘密武器，復出之後絕對會讓大家驚艷。

「今年夏天我努力練習的就是湖人隊現在最需要的，等我復出後絕對會讓很多人大吃一驚，」庫茲馬透露，「我正在努力變成一個控球型球員，雖然我從高中就一直被定位成得分選手，控球和組織對我來說將是全新的領域，我這整個夏天都在努力提高自己關於這方面的能力。」

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