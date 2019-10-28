MLB》柯爾找回王牌身手！ 太空人轟垮國民聽牌

柯爾7局9K僅失1分。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕世界大賽第5戰，誰贏誰聽牌的關鍵戰役，太空人隊王牌柯爾（Gerrit Cole）揮別上場比賽被打爆的陰霾，今天7局狂飆9K僅失1分，加上兩場未先發的新秀阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez），以及柯瑞亞（Carlos Correa）、史普林格（George Springer）三發兩分彈加持，太空人隊成功以7：1擊敗國民，在國民主場3戰橫掃，取得3勝2敗的聽牌優勢，接下來比賽將回到太空人隊主場。

阿瓦瑞茲在2局上半敲出左外野方向兩分彈，幫助球隊先馳得點，4局上半柯瑞亞也轟出他系列賽首轟，同時也是他生涯在世界大賽的第三發全壘打，並列基特（Derek Jeter）成為世界大賽史上最多轟的游擊手。

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國民隊則在7局上靠著索托（Juan Soto）敲出左外野方向陽春全壘打破蛋，這發全壘打也讓他成為世界大賽史上第三年輕開轟的球員，而他與阿瓦瑞茲同場開轟也締造紀錄，這是史上首次有兩位22歲以下的球員在世界大賽同場開轟。

索托敲出陽春彈，成為世界大賽史上第三年輕開轟的球員。（法新社）

太空人隊古利爾（Yulieski Gurriel）在第8局貢獻適時安打追加保險分，「春天哥」史普林格9局再敲兩分彈臨去秋波，終場太空人隊就以7：1擊敗國民隊，客場三連戰橫掃對手。

阿瓦瑞茲重返先發就敲出兩分彈，單場3打數3安打。（法新社）

史普林格敲出兩分彈。（美聯社）

柯瑞亞轟出兩分彈。（歐新社）

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