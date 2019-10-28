NBA》昔日狀元回神單節狂灌16分 灰狼滅火豪取三連勝

A.威金斯末節大爆發，狂轟16分，幫助灰狼擊敗熱火拿下開季3連勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕開季勢如破竹的明尼蘇達灰狼，今在主場出戰邁阿密熱火，靠著昔日狀元郎A.威金斯（Andrew Wiggins）單節狂轟16分，加上全隊在第四節大爆發，聯手拿下39分替比賽定調，終場灰狼116：109擊敗熱火，笑納開季三連勝。

熱火今夏以「先簽後換」換來球星J.巴特勒（Jimmy Butler），不過這位熱火新一哥，球季開打後就因為女兒出生連三戰都缺席。比賽開打，主場作戰的灰狼就火力全開，趁熱火還沒進入狀況，首節就要到13分領先；不過次節回來，場上卻風雲變色，D.羅賓森（Duncan Robinson）挺身而出，熱火單節轟34分，上半場結束反以57：55超車。

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易籃後，灰狼仍被熱火壓著打，在第三節結束仍落後熱火，不過到了最末節，前三節打完只拿9分的灰狼A.威金斯，卻突然大爆發，一個人連拿11分，幫助球隊要回領先，再攜手狼王湯斯（Karl-Anthony Towns）和後衛J.提格（Jeff Teague），回敬一波39：25的攻勢，最終就以116：109擊退熱火。

A.威金斯（右）飆進4三分球。（美聯社）

湯斯。（法新社）

個人表現方面，末節爆發的A.威金斯拿下全隊最高的25分，另有6籃板，而他其中16分都是在第四節進帳，可說是灰狼今天贏球的最大功臣，湯斯則繳出次高的23分、11籃板、4助攻，另有2抄截、1火鍋展現全能身手，J.提格則是21分、8助攻，卡文頓（Robert Covington）也有11分10籃板進帳。

熱火全隊5人得分上雙，由新同學努恩 （Kendrick Nunn）拿下全隊最高25分、4籃板，溫斯洛20分、8籃板、6助攻，卓吉奇（Goran Dragic）、艾德巴約（Bam Adebayo）都拿下13分，替補出賽的D.羅賓森（Duncan Robinson）則轟下21分。

熱火新同學努恩表現亮眼。（法新社）

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