NBA》慘！因傷影響曝光 「牆哥」7.6億球鞋合約恐遭買斷

沃爾本季預計將會報銷。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕巫師隊明星控衛沃爾（John Wall）去年下半季因腳傷報銷，又在家中跌倒摔斷自己的阿基里斯腱，連帶導致今年賽季可能也得陪葬，現在更傳出知名球鞋品牌《Adidas》打算與他買斷5年價值約2500萬美元（約新台幣7.6億）的代言合約。

根據《ESPN》記者Nick DePaula報導指出，Adidas正與沃爾進行協議，雙方很快就會同意買斷合約的細節。

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《ESPN》報導指出，Adidas在2018年1月與沃爾簽下一張5年的球鞋與服裝合約，價值近2500萬美元。結果沃爾在簽約後三個禮拜後就就因為左膝受傷缺席27場比賽，直接影響品牌在場上的曝光度，也讓他錯失了2017-18年出席明星賽的機會，當時公司預計沃爾將會幫助《Crazy BYW X》鞋款在洛杉磯明星賽曝光。

2018-19賽季，沃爾再次因為傷勢導致剩餘賽季報銷，隨後他又在家中跌倒摔斷阿基里斯腱。巫師隊老闆倫昂西斯（Ted Leonsis）近日就透露沃爾應該會整季報銷，2020-21賽季才能回歸。

沃爾最早穿著Adidas的品牌簽名鞋款「JWall」時是在2013-15年，但雙方在2015年無法達成球鞋延長合約的共識，因此儘管沃爾已經成為了明星球員，更帶領球隊打進季後賽，他還是有著兩年球鞋合約空窗期。

隨後由於Adidas積極的聯繫、以及希望與球員簽下球鞋合約擴展企業版圖的野心之下，沃爾重新和Adidas簽訂了5年近2500萬美元的球鞋合約，但現在這張合約似乎得提前結束了。

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