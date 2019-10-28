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足球》扯！兵工廠隊長被換下場 「竟飆罵F**K OFF」（影音）

2019/10/28 13:59

〔體育中心／綜合報導〕兵工廠今在主場領先2球的情況下遭到水晶宮頑強追平，同時場上出現一段小插曲，槍手隊長札卡（Granit Xhaka）被換下場時向球迷挑釁的動作也引來熱議。

兵工廠開賽僅9分鐘就憑藉後衛路易斯（David Luiz）與索克拉蒂斯（Sokratis）的進球取得領先，不過槍手無法守住勝利，連失2球慘遭追平。

此役札卡的表現糟糕，被換下場時受到球迷噓聲伺候，而札卡竟然將左手放在耳邊來回應現場的噓聲，並脫下球衣，直接走回更衣室，甚至在離場時還大罵一聲「F**K OFF」，離譜的行徑也讓球迷直呼一點都沒有隊長的風範。

除此之外，兵工廠球迷、英國知名主持人摩根（Piers Morgan）也在推特上砲轟札卡，「哇，又一場糟糕的表現之後，扎卡被換下場了。他朝著球迷罵F**K OFF，並脫下球衣走回更衣室。這居然是我們的隊長？多麼恥辱的一件事情，今晚就應該把他的隊長袖標拔掉。」

兵工廠隊長札卡被噓下場。（路透）

兵工廠隊長札卡被噓下場。（路透）

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