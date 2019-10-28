NBA》魔獸大復活繳「雙十」！湖人擒蜂奪主場二連勝

豪爾德今命中率百分百、攻下16分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕湖人今在主場迎戰黃蜂，靠著A.戴維斯（Anthony Davis） 轟下全場最高的29分、以及「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）演出大復活、百分百的命中率加上繳出16分10籃板的「雙十」表現，終場就以120：101輕取黃蜂，在主場拿下2連勝。

A.戴維斯一開賽就大開殺戒、首節8投6中、拿下16分，上半場奪得25分、抓6籃板，不過其他先發前半場未有太多亮點，射手D.格林（Danny Green）7投0中，詹姆斯（LeBron James）在首節完全沒有分數進帳，直到半場結束前1分40秒才靠著罰球得分，不過他今天還是繳出20分、12助攻、6籃板的全能表現。

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A.戴維斯（中）繳全場最高的29分。（今日美國）

豪爾德在休賽季與老東家簽下一筆非保障合約，相隔6年重返湖人，前兩戰都上場約19分鐘，開幕戰對快艇拿3分、前一戰對爵士僅拿2分，但今天終於繳出令人眼睛一亮的表現，上場22分鐘、全場8投8中，拿下16分、10籃板，還有4次火鍋，也讓全場洛城球迷頻頻給這位昔日的超級中鋒熱烈歡呼。

黃蜂方面則有4人得分上雙，布里吉斯（Miles Bridges）拿全隊23分、C.澤勒（Cody Zeller）19分、14籃板繳雙十表現，羅齊爾（Terry Rozier）也有19分6籃板。

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