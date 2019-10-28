羽球》依瑟儂誤用禁藥卻從輕發落 前球后教練痛批「雙重標準」

依瑟儂。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕泰國女單一姊依瑟儂（Ratchanok Intanon）日前被爆出違反世界羽聯BWF禁藥條例，最後卻不禁賽從輕發落，引起許多球員、教練不滿，除了丹麥名將維汀哈斯（Hans-Kristian Vittinghus），香港隊教練近日也開砲，怒轟世羽聯「雙重標準」。

根據先前美聯社的報導，依瑟儂是在今年4月接受藥檢，BWF日前正式發表了聽證會的調查結果，指出依瑟儂雖在藥檢中違反了禁藥條例，不過由於球員能提供足夠證據證明自己為誤食瘦肉精，將不會將其禁賽。

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不過不處分消息一出卻馬上引起許多球員、教練反彈，中國香港羽毛球隊總教練何一鳴在接受《南華早報》採訪時，憤怒地表示：「如果球員違反了規則，無論什麼原因，必須承擔相應責任。」

而何一鳴會如此不滿，恐怕是因為在2010年6月，曾包辦多項公開賽前后冠、躍上世界球后的前香港名將周蜜，在接受世界反興奮劑組織（WADA）突擊藥檢時，被發現其尿液樣本中含禁藥克倫特羅（Clenbuterol），疑似也是因為吃了瘦肉精的豬肉所致，不過最後命運卻和依瑟儂大不相同，周蜜遭BWF禁賽2年，在職業生涯巔峰錯過了2012年倫敦奧運，只能在2014年初黯然退役。

對於這起相似的事件，但是世羽聯最卻出現完全不同的判決，讓何一鳴十分不滿，「周蜜和依瑟儂一樣誤服了違禁藥物，但是卻被禁賽兩年，而依瑟儂卻沒有受到一丁點處罰，我還能說什麼呢？也許香港隊的羽毛球實力不足以得到公正的待遇。」

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