NBA》比從前快樂！ 潛力小將坦言「鵜鶘環境比湖人更好」

2016年榜眼英葛蘭被湖人交易去鵜鶘後，開季前三戰在紐奧良大放異彩。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕2016年榜眼英葛蘭（Brandon Ingram）今年在湖人「6換1」大交易中，被打包送往鵜鶘，3月他雖然接受胸廓減壓手術，不過還是順利在新球季回歸，開季前3戰繳出平均27.3分、9.3籃板、4.3助攻，在紐奧良大放異彩，而英葛蘭今在受訪時坦言，指出比起過去在湖人，鵜鶘的環境對他來說更好。

鵜鶘隊今年幸運用狀元籤選進「杜克怪物」威廉森（Zion Williamson），還透過交易送出明星前鋒A.戴維斯（Anthony Davis），以「1換6」迎來2016年榜眼英葛蘭、哈特（Josh Hart）、波爾（Lonzo Ball）等潛力小將，躍升媒體寵兒，比賽轉播場次也大幅增加。

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未料開季前，怪物狀元威廉森卻傳出動刀消息，預計得至少6週後才有望回歸，鵜鶘也接連不敵暴龍、獨行俠和火箭，苦吞開季3連敗，不過這三戰英葛蘭的表現卻都十分搶眼，賽後他在受訪時也承認，現在自己所處的環境比之前在湖人時好很多，不過他也強調這並不表示他不喜歡前東家。

「我會說這裡是比較好的環境，」英葛蘭在接受《今日美國》記者Mark Medina訪問時表示，「這裡有很多很真誠的人，他們都很實在，但湖人並不是有什麼不好的地方，他們是一支高水準的球團，也有很多的球迷，但是我真的很喜歡這裡（鵜鶘）。」

而上季英葛蘭效力湖人時，因為右肩疼痛接受檢查，才發現右手臂患有深部靜脈血栓，而在接受手術後，醫師成功的找到血液凝塊的來源，並將其清除，已經確保血液可以正常流動，在歷經幾個月的休養後，在紐奧良強勢回歸，讓球迷開始期待這位昔日榜眼能在鵜鶘大展身手。

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