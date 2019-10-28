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NBA》爆砍29分賽後卻傳肩傷？ 湖人A.戴維斯受訪闢謠

2019/10/28 14:36

A.戴維斯。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊今在主場19分之差輕取黃蜂隊，A.戴維斯（Anthony Davis）在比賽過程中卻傳出肩膀受傷提前退場，賽後經本人證實，這消息是錯誤的，自己肩膀狀況良好。

A.戴維斯在第四節剩2分20秒時，提早退場並返回更衣室，據湖人記者Lauren A. Jones報導，湖人隊內部消息人士透露，A.戴維斯是因為肩傷才提前退場。

賽後，A.戴維斯接受採訪並作出澄清，「我的肩膀？我的肩膀怎麼了？我的肩膀沒有任何問題。」本人證實是錯誤消息，要球迷朋友們不用擔心。

A.戴維斯本場比賽表現搶眼，助球隊收下二連勝，他出賽32分鐘，19投10中，得到包含3顆三分球在內的29分，另抓下14籃板、3助攻、1抄截及3阻攻。

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