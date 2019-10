NBA》爆砍29分賽後卻傳肩傷？ 湖人A.戴維斯受訪闢謠

A.戴維斯。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕湖人隊今在主場19分之差輕取黃蜂隊,A.戴維斯(Anthony Davis)在比賽過程中卻傳出肩膀受傷提前退場,賽後經本人證實,這消息是錯誤的,自己肩膀狀況良好。

A.戴維斯在第四節剩2分20秒時,提早退場並返回更衣室,據湖人記者Lauren A. Jones報導,湖人隊內部消息人士透露,A.戴維斯是因為肩傷才提前退場。

請繼續往下閱讀...

Anthony Davis headed to the locker room early with an apparent injury to his shoulder according to a source close to the team #Lakers