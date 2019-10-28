MLB》好球帶判決惹議 國民總教練大器回應被讚爆

國民隊總教練馬丁尼茲。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕今天國民隊與太空人隊的世界大賽，焦點不僅在球員身上，主審巴克斯代爾（Lance Barksdale）的好球帶判決也引發爭議，但國民隊總教練馬丁尼茲（Dave Martinez）賽後他的回應讓知名記者也不禁讚嘆他的運動家精神。

巴克斯代爾本日的好球帶判決讓雙方都相當不滿，太空人隊的柯爾（Gerrit Cole）多次在投手丘上展現他對好球帶判決的失望。7局下柯爾原本能三振掉齊默曼（Ryan Zimmerman）的滑球被判壞球，下個打席對羅布列斯（Victor Robles）的壞球卻成為三振，這兩個判決先後讓太空人隊以及國民隊感到相當不滿。

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柯爾對好球帶判決不滿。（法新社）

羅布列斯與主審爭論好球帶的判決。（法新社）

賽後馬丁尼茲在受訪時也談到了好球帶的問題，他表示那顆球可能有點離開好球帶了，但他並沒有打算要批評那個判決：「就像我說的一樣，主審的工作並不簡單，因此我很珍惜他們。他們已經盡他們的全力了，這些人是最棒的，所以他們才能夠在世界大賽執法。」

馬丁尼茲的訪問讓大聯盟記者海曼（Jon Heyman）也特地發文稱讚他的運動家精神。也有網友稱讚他的回答相當好，認為他是個好教練。

《CBS》記者Jim Bowden針對這個判決表示，國民隊確實因為那個判決受到傷害，但這並不是他們輸球的原因，太空人隊今天的表現更好，他們在這三場的表現都更好。他認為主審確實誤判了，而如果明年可以引進電子好球帶的話，他百分之百贊成，因為他厭倦了這些關於誤判的討論。

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