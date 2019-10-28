MLB》繼肉身擋球的「鋼鐵恰」後 國民也出現「鋼鐵球迷」

Good job getting in front of this baseball and protecting the beer, my guy. pic.twitter.com/dkQLZPjaMp — Cut4 （@Cut4） October 28, 2019

〔記者倪婉君／綜合報導〕「永遠的台灣隊長」彭政閔曾因在2013年經典賽，以肉身擋球登上大聯盟官網而有「鋼鐵恰」封號，今天在世界大賽外野看台上也出現用肉身擋球的「鋼鐵球迷」，但他是為了守護自己的啤酒，成為場邊亮點。

彭政閔在2013年經典賽對澳洲時，擔任一壘手處理強襲滾地球時，直接用胸口將球擋下的奮勇畫面，不但登上大聯盟官網，文中還形容他就像「鋼鐵人」。

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彭政閔（中）在2013年經典賽曾以肉身擋球，防護員欲上前關心，他出大拇指手勢比「讚」，表示狀況OK，林智勝（左）在一旁還不敢相信！（資料照，記者廖耀東攝）

大聯盟《CUT 4》今天也將類似的形容用在一名國民球迷身上，指他的身體也像是鋼鐵做的。但跟當年彭政閔在場上奮戰的拚勁不同，這次的氣氛輕鬆多了，因為這名球迷守護的是兩瓶啤酒。

場景是在2局上，當太空人新秀阿瓦瑞茲轟出中外野兩分砲時，當時兩手各拿一瓶啤酒的國民球迷就上演「NICE PLAY」，他未將啤酒放下，選擇站在原地用胸口擋球，結果不但守護了啤酒未灑掉，也成功搶到了球，讓《CUT 4》不禁在推特發文讚他「做得好」。

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