MLB》等了86年的三連戰慘敗收場 國民將挑戰不可能的任務

國民在主場三連敗，球員顯得相當落寞。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕國民今在王牌薛哲（Max Scherzer）頸部痙攣的情況下派出羅斯（Joe Ross）先發，結果未收到奇兵效果，終場1：7落敗，華盛頓地區球迷苦等86年的主場三連戰畫下慘澹句點，現在則要將在瀕臨淘汰的狀況下，試圖在太空人主場扳回一城。

國民在今天落敗後，目前世界大賽跨季已經連續7場比賽都由客隊獲勝，為大聯盟新紀錄。不過國民接下來想在客場贏球恐怕不容易，這僅是史上第三次前5戰都由客場獲勝，而第6戰全都由主隊拿下。

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依照過去紀錄來看，前四戰形成平手，第五戰的勝方最後奪冠的機率有69%，若又是在客場贏球，機率則高達82%。而帶著3勝2負的優勢回到主場的球隊有71%能奪冠，若能順利拿下冠軍，他們將成為史上第4支先在主場2連敗最後逆轉勝的球隊。

國民必須改善他們回到主場後突然熄火的打擊，太空人在這三場合計比國民多得了16分，也追平史上季後賽客場三連戰中的最高紀錄。

第六戰若無意外，將是韋蘭德（Justin Verlander）、史崔斯柏格（Stephen Strasburg）的二度對決，當時第二戰小史6局飆7K失2分、技壓6局失4分的韋蘭德，最後國民以12：3大勝。

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