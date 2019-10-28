電競》踏上職業舞台不是夢！《PUBG MOBILE》戰隊訓練賽開跑

踏上職業舞台不是夢！《PUBG MOBILE》戰隊訓練賽開跑。（TESL提供）

〔體育中心／綜合報導〕想要在電競舞台上高舉冠軍獎盃、成為眾人焦點？你組了一支隊伍卻不知不得其門而入嗎？《PUBG MOBILE》特地舉辦戰隊訓練賽，即日起開放報名至11月1日止，獲選戰隊每週一、三、五不但有機會直接與職業戰隊對練，也會有戰隊後勤觀看團練挖掘潛力新秀，只要把握機會、表現自我，下一個職業超新星就是你！

另外，最青春熱血的《PUBG MOBILE》PMCC全國公開賽報名人氣爆棚，為了讓更多電競超新星有一展身手的機會，爭取代表學校搶進「2019 PMCC校際盃」的資格，特地「延長」報名時限到11月4日，想要報名的朋友們這可是最後機會了，11月9日、10日，我們全國公開賽見！

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《PUBG MOBILE》戰隊訓練賽報名資訊

報名時間：10/25 （五） 至 11/1 （五） 止

訓練賽進行日期：2019/11/11 （一） 至 2020/1/17 （五） 期間，每周一、三、五 PM 5:30-8:30 （如遇國定假日則取消）

報名適用對象：

A.職業戰隊 （單戰隊至多2隊）

B.業餘戰隊 （單戰隊至多1隊）

C.校園戰隊 （單戰隊至多1隊）

報名網址：https://reurl.cc/8l07gd

PMCC全國公開賽比賽資訊

報名期間：即日起至11月4日止

報名資格：年滿15歲之高中職或大專院校在校生，一隊至少須有4名選手

比賽日期：11月9日、10日（線上賽）

比賽賽制：4局積分賽，依照最終總積分排名取前48名晉級《2019 PMCC校際盃》

報名網址：https://tmotx.com/e/iNajVKI0O6ZDtu6xiZnNEy（請詳閱網頁內完整報名規章）

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